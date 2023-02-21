«أبوظبي العالمي» يبحث خطط «وينتون كابيتال» للتوسع في إدارة الأصول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أحيا سوق أبوظبي العالمي، مناسبة مرور 4 سنوات على افتتاح مكتب شركة «وينتون كابيتال» في أبوظبي، حيث قام أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، بزيارة مكاتب الشركة بهدف مناقشة خططها للنمو والتوسع في قطاع إدارة الأصول في أبوظبي، والبحث في الفرص المستدامة لخطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات. وتعتبر شركة وينتون كابيتال، التي أسسها ديفيد هاردينغ، أبرز صندوق تحوط عالمي متواجد في الإمارات، ويتولى آدم كاميار، مدير مكتب الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «وينتون»، قيادة فريق عمل الشركة في أبوظبي.

وقام ديفيد هاردينغ في عام 1997 بتأسيس «وينتون كابيتال»، وهي شركة لإدارة الاستثمار الكمي يصل حجمها إلى 10 مليارات دولار، وهي متخصصة في إدارة الأصول بالنيابة عن كبار المستثمرين في العالم. وبدأت «وينتون كابيتال» بدراسة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 ومن ثم بادرت إلى إطلاق استراتيجيتها المنهجية للتوسع في المنطقة في عام 2018، ثم افتتحت مكتبها في سوق أبوظبي العالمي في عام 2019. وتقوم «وينتون» حالياً بتطبيق خططها لتنمية أعمال مكتبها في سوق أبوظبي العالمي، مع التركيز على تعزيز قدراتها الاستثمارية في المنطقة.

تمثل إدارة الأصول إحدى أهم القطاعات الرئيسية التي يركز عليها سوق أبوظبي العالمي. وبغرض تعزيز مستوى نمو القطاع، يبحث سوق أبوظبي العالمي إمكانات وفرص التعاون مع «وينتون» وشركات أخرى لإدارة الأصول.

وتتيح الأطر القانونية والتنظيمية القوية التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي، والمصممة خصيصاً لشركات إدارة الأصول، تشكيل بنيان سلس للعمل عبر الحدود. علاوة على ذلك، توفر أطر العمل بيئة صديقة للأعمال، مع الحفاظ على مستويات مثالية من الحماية للمستثمر من خلال التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

وقال أحمد جاسم الزعابي: «يسرنا في سوق أبوظبي العالمي أن نشهد هذا النمو الذي حققته «وينتون كابيتال» في المنطقة من خلال تواجدها في المنظومة الحيوية لسوق أبوظبي العالمي على مر السنوات الأربع الماضية. وفيما تتكيف المؤسسات مع التغير السريع في المشهد الاقتصادي، فإننا في سوق أبوظبي العالمي نؤمن بأن إمارة أبوظبي تشكل مساحة مثالية للاستثمار. عبر تركيزه على تحديث وتطوير القواعد التنظيمية وحماية المستثمرين، يوفر سوق أبوظبي العالمي منظومة شاملة لشركات إدارة الأصول مثل «وينتون»، وبالتالي خلق بيئة أعمال جذابة في عاصمة دولة الإمارات».

بدوره قال ديفيد هاردينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «وينتون»: «شكل تأسيس مقر في سوق أبوظبي العالمي خياراً طبيعياً لـ «وينتون»، في ظل العلاقات المتينة التي نجحنا في صياغتها في المنطقة على مر العقدين الماضيين، وتركيز أبوظبي على التفوق والابتكار. تتمتع «وينتون» بتاريخ حافل من استراتيجيات الاستثمار الكمي، ونتمنى أن نستمر بالمساهمة في تطور قطاع إدارة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط».

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