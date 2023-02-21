45 % نمو عملاء «ساند» في 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت شركة «ساند» لإدارة المرافق المتكاملة، المملوكة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، خلال عام 2022 سلسلة من الإنجازات الرائدة والمتميزة التي عززت من رؤيتها الساعية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة، حيث حققت نسبة نمو تقدر بـ 45 % عن عام 2021 من حيث عدد الجهات التي تقدم لها خدمات إدارة المرافق، بما يحقق رؤيتها في رفد الإمارة بشركات تقدم خدمات متميزة وذات نوعية وجودة عالية، بما يعزز ثقة العملاء في الخدمات المقدمة في إدارة المرافق المتكاملة، ويسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة.

وقال المهندس سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لشركة ساند: «تمكنت «ساند» في عام 2022 من تحقيق إنجازات نوعية عززت من مكانتها وحضورها على خارطة الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في إدارة المرافق المتكاملة، مما أسهم في زيادة عدد الجهات والمباني التي تقدم خدمات لها في إدارة المرافق المتكاملة والصيانة سواء كانت جهات حكومية أو خاصة في إمارة الشارقة، لتصل إلى 950 مبنى، والتي يشرف على تقديم الخدمات 30 مهندساً متخصصاً، يساندهم وينفذها على أرض الواقع أكثر من 80 فنياً متخصصاً في مجالات الهندسة، مستندين على معايير عالمية في هذا المجال مثل 20 SFG وغيرها من المعايير الدولية المتبعة في إدارة المرافق والكهرباء وأنظمة المراقبة ومكافحة الحرائق وغيرها».

أجهزة أمان

وأضاف الكتبي: «على مستوى استراتيجيات الوقاية من الحرائق، وتكامل أنظمة الأمن، التي تدخل ضمن اختصاصات ساند، تم تركيب 7437 جهاز أمان خلال عام 2022، بالشراكة والتنسيق مع هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة وهو الجهاز الذي يقوم بربط أنظمة الحريق في المنشآت بغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني وغرفة عمليات «ساند» لتقليل زمن الاستجابة للتعامل مع الحرائق».

وأردف: «قدمت «ساند» خلال عام 2022 خدمات تدريبية لـ 9316 متدرباً على أعمال الوقاية والسلامة لأصحاب العمل في إمارة الشارقة وذلك عبر معهد «سلامة» الذي تم افتتاحه في العام 2019 بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم 21 لسنة 2019 بشأن التدريب على أعمال الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة حيث تم اختيار شركة «ساند» من قبل هيئة الوقاية والسلامة لتأسيس منظومة تدريب متطورة قائمة على أفضل التجارب العالمية للمساهمة في الحفاظ على سلامة العاملين في إمارة الشارقة».

ويهدف معهد سلامة إلى تحقيق استراتيجية حكومة الشارقة في تعزيز الأمان في بيئة العمل عبر توعية العاملين بالمخاطر التي تهدد سلامتهم ورفع مستوى إدراكهم وعرض الممارسات المثلى لممارسة الأنشطة بطريقة آمنة، وطرق الإبلاغ عن المخاطر والوقاية منها وما يجب فعله أثناء حالات الطوارئ وكيفية استخدام معدات إطفاء الحرائق ويتم تقديم معلومات تفصيلية عن مخاطر الإنشاءات للعاملين في شركات المقاولات تتضمن مخاطر العمل على الارتفاعات والأماكن المغلقة والاستخدام الآمن للمعدات والمواد المستخدمة في مكان العمل.

مبادرات خضراء

وأشار الكتبي إلى أن «ساند» حرصت خلال العام الماضي على تقديم كافة الخبرات والتقنيات المتكاملة لعملائها لتحقيق استدامة مبانيهم للوصول إلى المعايير العالمية للمباني الخضراء، والتي تمثلت في تقديم محطة معالجة المياه هي إحدى المبادرات الخضراء لساند نسبة معالجة مياه الصرف الصحي في محطة معالجة الصرف الصحي التابعة لقطاع العقارات في شركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة والمتواجدة في سوق الحراج، بلغت 182.5 مليون لتر سنوياً بتكلفة تقدر بـ 1.8 مليون درهم.

وقال: «في إطار المسؤولية المجتمعية لساند، شاركنا في العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعزز من حضورنا المجتمعي، حيث شارك فريق «ساند» في حملة نظفوا الإمارات للمساهمة في إبقاء إمارة الشارقة خضراء ونظيفة، كما قدمنا مجموعة من الورش للعاملين في الشارقة لإدارة الأصول حول الوعي بالتدابير الوقائية في بيئة العمل من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في السلامة العامة».

وأضاف: «نسعى في عام 2023 إلى تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية التي تحقق رؤيتنا وأهدافنا في أن نكون شركاء للقطاعين الحكومي والخاص في استدامة المباني بما يحقق الأهداف الاستثمارية والتشغيلية للمرافق».

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