1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 473 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم منها 32 مبايعة أراض بقيمة 369.81 مليون درهم و441 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 994.09 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 79 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية.

وتصدرت منطقة الحبيو الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة أم سقيم الثانية بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 116 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة وادي العمردي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 206 ملايين درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 122.94 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 33.76 مليون درهم و52 رهن فلل وشقق بقيمة 89.18 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 14 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 10 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 51 هبة بقيمة 221.23 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الاول بقيمة 36 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 27 مليون درهم.

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