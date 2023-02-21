"دي بي ورلد" و"كاسبيان كونتينرز" تتعاونان لدعم رقمنة التجارة الدولية

المصدر: البيان

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أعلنت "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع "كاسبيان كونتينرز إس أيه" (Caspian Containers SA)، الشركة التابعة لمجموعة "إنتجرال بتروليوم" (Integral Petroleum Group). وتهدف الاتفاقية إلى دعم مسار رقمنة التجارة في منطقة بحر قزوين الكبرى ودول في أفريقيا تشمل المغرب وتونس، باستخدام التقنيات المبتكرة من أجل حجز البضائع وتتبّع مسارها بنقرة زر واحدة.

وسيتمكّن أصحاب البضائع بفضل الخدمات التي تقدّمها منصة "سي ريتس" الرقمية التابعة لـ "دي بي ورلد" من مقارنة عروض الأسعار لعدد من المزوّدين واتخاذ قرارات صائبة بشأن المسار الأمثل التي ستسلكه بضائعهم، حيث تتيح لهم تحديد وحجز المسارات التجارية للشحن في ثوانٍ معدودة. وباعتبارها وكيل الشحن الرقمي، ستمكّن منصة "سي ريتس" متعاملي شركة "كاسبيان كونتينرز إس أيه" من مراقبة حالة حاويات الشحن ومسار حركتها في أي وقت خلال رحلتها، مما يوفر الوضوح الكلي لحركة البضائع والمتابعة الفعّالة لمسارها من بلد المنشأ إلى المقصد.

وستعمل هذه الشراكة على تقوية الروابط التجارية بشكل أكبر في الأسواق المتنامية لمنطقة بحر قزوين الكبرى وأفريقيا، فضلاً عن دعم رقمنة التجارة مع التركيز بشكل خاص على جذب المتعاملين للقيام بعمليات نقل البضائع في تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأفغانستان، بالإضافة إلى موزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس وغانا وكينيا في أفريقيا.

ونتيجة لهذه الشراكة مع منصة "سي ريتس" من "دي بي ورلد"، سيتمكّن متعاملو شركة "كاسبيان كونتينرز إس أيه" من مقارنة عروض الأسعار لعدد من المزوّدين واتخاذ قرارات سليمة بشأنها في غضون دقائق معدودة، حيث تتم معالجة القصور المتمثل في عدم توافق المعايير في الكثير من بلدان منطقة بحر قزوين الكبرى وأفريقيا فيما يتعلق بقطاعي النقل والخدمات اللوجستية، ما يجعل من الصعب على المتعاملين مقارنة الأسعار والخدمات من مختلف المزوّدين.

وقال مايك باسكاران، الرئيس التنفيذي لعمليات التكنولوجيا الرقمية في مجموعة "دي بي ورلد": "هناك فرصة مهمة للقيام بمزيد من التطوير في مسارات التجارة لمنطقة بحر قزوين الكبرى وأفريقيا من أجل فتح آفاق واعدة تحقق منافع اقتصادية أكثر لبلدانها. وستساعدنا رقمنة سلاسل التوريد على تحقيق ذلك من خلال ترسيخ استخدام التقنيات المبتكرة مثل منصة ’سي ريتس‘ التي تتيح لأصحاب البضائع إيجاد المسارات التجارية الأكثر كفاءةً لنقل بضائعهم عبر هذه المنصة الرقمية. وبصفتنا شركة رائدة في مجال التقنيات المبتكرة الخاصة بمجالي سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، إننا نفخر بالدور الذي يمكن أن نلعبه لتوفير منتجات وحلول رقمية لجميع أصحاب العلاقة في سلسلة القيمة، ونتطلع إلى ترسيخ علاقتنا مع شركة ’كاسبيان كونتينرز‘ لتسهيل انسيابية تدفق حركة التجارة".

من جهته، قال مراد سيتبيسينوف، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إنتجرال بتروليوم": "باعتبارنا إحدى الشركات الرائدة في تجارة السلع وتوفير الخدمات اللوجستية والمشاريع الرقمية في منطقة بحر قزوين الكبرى، نحن متحمسون لشراكتنا مع مجموعة ’دي بي ورلد‘، المشغّل العالمي الرائد للموانئ والمزوّد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، حيث سيؤدي هذا التعاون إلى ترسيخ تبنّي الحلول اللوجستية المبتكرة والتكنولوجيا الرقمية، فضلاً عن تسهيل تدفق حركة التجارة في منطقة بحر قزوين الكبرى وأفريقيا ذات الإمكانات الهائلة للنمو في العالم".

الجدير بالذكر أنه يمكن لمتعاملي شركة "كاسبيان كونتينرز" إدخال التفاصيل المتعلقة بموقع تحميل البضائع ووجهة الشحن المطلوبة عبر منصة "سي ريتس" الرقمية، التي تقدّم لهم طريقة سهلة للقيام بإجراءات تسليم البضائع من خلال شبكة وكلاء الشحن الخاصة بها. وتوفر المنصة أيضاً خيارات شحن متعددة للمتعاملين من أجل مساعدتهم على التحقق من الجداول الزمنية لحركة السفن، وتتبّع مسار حاويات الشحن، عند قيامهم بعمليات الحجز باستخدام منصة رقمية واحدة. وفي حال لم تكن الأسعار متاحة على الفور، سيتم الربط بين منصتي "سي ريتس" و "كارجوز لوجستكس"، وهي حل رقمي يتيح امكانية الحجز الفوري للبضائع عبر الإنترنت، لتقديم عروض أسعار مصمّمة خصيصاً بناء على الأصول المملوكة لـ "دي بي ورلد" والتي يتم استخدامها لشحن الحاويات.

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