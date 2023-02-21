حمدان بن محمد: معرض جلفود يعكس جانباً من قصص نجاحات دبي

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن معرض جلفود يعكس جانباً من قصص نجاحات دبي التي تجمع العالم لصنع مستقبل أفضل للجميع في مختلف القطاعات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: في عام 1987 انطلقت النسخة الأولى من معرض جلفود، حينها رحب الحدث بـ 65 عارض و1600 زائر. اليوم زرت نسخته الـ 28 بمشاركة 5000 عارض من 125 دولة مع تحوله للمعرض الأكبر من نوعه عالمياً. جلفود يعكس جانباً من قصص نجاحات دبي التي تجمع العالم لصنع مستقبل أفضل للجميع في مختلف القطاعات.

حمدان بن محمد:في عام1987انطلقت النسخة الأولى من معرض جلفود، حينها رحب الحدث بـ 65عارض و1600 زائر.اليوم زرت نسخته الـ 28بمشاركة5000عارض من 125 دولة مع تحوله للمعرض الأكبر من نوعه عالمياً.جلفود يعكس جانباً من قصص نجاحات دبي التي تجمع العالم لصنع مستقبل أفضل للجميع في مختلف القطاعات pic.twitter.com/NK4t7LY5d5 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 21, 2023

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