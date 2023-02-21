دبي تتصدر مؤشر المساكن الفاخرة في المدن العالمية

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دبي أداءً مميزاً في سوق العقارات السكنية الفاخرة خلال 2022، وتصدرت الإمارة مع سنغافورة وميامي وميلانو على التوالي نتائج مؤشر سَفِلز للمساكن الفاخرة في المدن العالمية في 2023 بحسب دراسة لشركة (سَفِلز).

وفيما تشير التوقعات إلى أن أسواق العقارات السكنية الفاخرة في العديد من المدن في العالم ستشهد تراجعاً خلال 2023 بعد عامين من النمو المميز فمن المتوقع أن تتصدر المراكز الإقليمية في دبي وسنغافورة مؤشرات نمو الأسعار في العالم العام الجاري حيث ستواصل المدينتان استقطاب الأفراد من أصحاب الملاءة المالية. وتوقعت «سَفِلز» نمو أسعار العقارات الفاخرة في دبي بين 6 و7.9% كما يبقى هناك مجال للنمو في دبي، نظراً لاستمرار الطلب على العقارات الفاخرة وتكلفة القدم المربعة المنخفضة مقارنة بالأسواق العالمية. وسجلت دبي وميامي أعلى مستوى لنمو القيمة الرأسمالية خلال 2022 وبلغت 25.4 % و12.4 % على التوالي وجاء النمو، الذي بقي أقل من أعلى معدلاته 2021.

وسجلت الإيجارات أداءً أفضل من القيم الرأسمالية خلال 2022، حيث ارتفع متوسط قيم إيجارات العقارات الفاخرة في 30 مدينة شملها مؤشر سَفِلز 5.9 % مدفوعاً بقلة العروض وارتفاع الطلب.

وسجلت لشبونة ودبي مكاسب في سوق الإيجارات للعقارات الفاخرة بلغت 25.4 % و22.9 % على التوالي مستفيدتين من توافد المشترين الراغبين بتحسين نمط حياتهم.

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