مطار دبي يحتفظ بالصدارة بالسعة المقعدية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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واصل مطار دبي تصدر المطارات العالمية من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة بحسب بيانات مؤسسة أو إيه جي، الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، التي كشفت أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر المطار وصل إلى نحو 4.18 ملايين مقعد خلال فبراير الجاري. وكشفت البيانات عن أن مطار دبي حل في المركز الثاني عالمياً من حيث إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» ولكنه نجح في تقليص الفارق مع مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي الذي وصل فيه حجم السعة المقعدية المجدولة إلى نحو 4.28 ملايين مقعد، ثم مطار طوكيو الدولي الذي جاء في المركز الثالث بنحو 3.7 ملايين مقعد.

ويواصل مطار دبي تسجيل معدلات نمو مستمرة على مدار الأشهر الأخيرة في عدد المقاعد التي تشغلها مختلف شركات الطيران في المطار، مع الزيادة المتواصلة في أعداد الرحلات، واستئناف المزيد من الناقلات الجوية عملياتها في المطار.

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