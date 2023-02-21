تعزيز التعاون بين «مصارف الإمارات» وجمعية بنوك أذربيجان

المصدر: دبي- البيان

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وقّع اتحاد مصارف الإمارات أمس مذكرة تفاهم مع الجمعية الأذربيجانية للبنوك، المظلة الموحدة للمصارف والمؤسسات المالية في أذربيجان بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم القطاع المالي والمصرفي في البلدين.

وقع المذكرة جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، وذاكر نورييف رئيس الجمعية الأذربيجانية بهدف تعزيز الروابط وتطوير أعمال المؤسسات المالية والمصرفية الأعضاء في الجانبين والتي تتم دوماً بالإشراف والتوجيه المباشر من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبنك أذربيجان المركزي. ويشمل نطاق مذكرة التفاهم تنظيم أنشطة مصرفية متنوعة ما بين الطرفين لتبادل المعارف والخبرات بما في ذلك ورش عمل مشتركة وبرامج تدريبية وتوعوية.

وتعمل الجمعية الأذربيجانية للبنوك، التي تضم 31 بنكاً ومؤسستين ماليتين، منذ تأسيسها في 1990 على تمثيل البنوك العاملة في أذربيجان وتطوير العمل المصرفي وتحسين التشريعات لديهم لدعم القطاع. في حين يعمل اتحاد مصارف الإمارات على تمثيل القطاع المصرفي في الإمارات. يأتي توقيع المذكرة في ظل الارتفاع الملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة، حيث شهد التبادل التجاري خلال العام الماضي نمواً يتجاوز 100% مقارنة بالعام 2021، كما تم افتتاح المكتب التجاري التمثيلي لجمهورية أذربيجان في الإمارات.

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