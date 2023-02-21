2 مليار درهم قيمة المشاريع قيد الإنشاء في الزورا

المصدر: عجمان- البيان

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أصدرت شركة الزورا للتطوير العقاري، المشروع المشترك بين حكومة عجمان وسوليدير الدولية المطور العقاري الرئيسي في منطقة الزورا في عجمان، تقريراً عن سير البناء في مشاريعها الحالية الجارية.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن عام 2022 كان استثنائياً، من حيث إطلاق المشاريع الاستثمارية الناجحة، وتصل قيمة المشاريع تحت التطوير، إلى حوالي 2 مليار درهم ويتوزع ذلك على ديستركت 9 وسنترال بارك بإجمالي 623 فيلا وتاون هاوس فاخرة وقطع أراض تجارية، بتكلفة تطوير 1.15 مليار درهم. وهناك أيضا فيروايز بإجمالي 158 فيلا وتاون هاوس وقطعة أرض سكنية بتكلفة 833 مليون درهم.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة الزورا للتطوير العقاري: في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أصبحت الزورا وجهة بارزة في الإمارات حيث تستقطب الآلاف من الزوار من مختلف الجنسيات، الراغبين بتجربة ما تقدمه المنطقة من رفاهية وخدمات.

تجربة

وقال جورج سعد المدير التنفيذي للشركة: تقدم الزورا تجربة نمط حياة شاملة وبيئة ترحيبية يستمتع بها الجميع. ولإلتزامها بالتطور الاقتصادي للإمارة، تواصل الزورا إنشاء مشاريع تخدم احتياجات المجتمع وجميع زوار المنطقة.

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