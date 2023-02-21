ارتفاع مؤشر سوق دبي.. و«أملاك» يقفز 11 %

المصدر: دبي- محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12% إلى مستوى 3462.13 نقطة، ليربح 700 مليون درهم في ختام جلسة أمس، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي عند 9882 نقطة، وسط أداء متباين للعديد من الأسهم، مع تركز السيولة في سوق أبوظبي على «العالمية القابضة»، وفي دبي على «إعمار العقارية».

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 596.69 مليار درهم بنهاية تعاملات الاثنين، مقابل 595.99 مليار درهم بنهاية تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 700 مليون درهم. وكان من اللافت السيولة القوية على سهم «أملاك» بنحو 45.16 مليون درهم ليعاود الصعود مرة أخرى بنسبة 11.11% إلى مستوى 0.900 درهم، بعد تراجعه الجلسة الماضية.

وجاءت مكاسب سوق دبي مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم الخدمات المالية والصناعة والعقارات وسط ارتفاع سهم ديار للتطوير 0.4%، وسوق دبي المالي 2.09%، وإعمار للتطوير 1.02%.

ودعمت سيولة قدرها 246.22 مليون درهم مكاسب 16 شركة في دبي، منها «سالك» بتداولات بـ11.89 مليون درهم، وزاد تبريد 1.67%، وتيكوم 0.84%.

سوق أبوظبي

وتحت تأثير تقلبات الأسهم القيادية، تراجع مؤشر سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.04%، إلى مستوى 9882 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.49 تريليون درهم بنهاية تعاملات الاثنين، مقابل 2.492 تريليون درهم بنهاية تعاملات الجمعة.

وسجل سهم «غذاء القابضة» الارتفاع الأكبر بسوق أبوظبي بالحد الأعلى، حيث قفز بنسبة 14.96% إلى مستوى 79.55 درهماً، بسيولة 20 مليون درهم.

وارتفع «أبوظبي الأول» 0.71% إلى مستوى 14.14 درهماً، بسيولة بـ150.86 مليون درهم، كما ارتفع «ألفا ظبي» 0.27% عند سعر 22.6 درهماً، بسيولة 121.3 مليوناً، وصعد «أمريكانا» 3.06% عند سعر 3.7 دراهم، مستقطباً 62.86 مليون درهم سيولة، وارتفع «ملتيبلاي» 0.74% إلى مستوى 4.07 دراهم بسيولة بـ49 مليون درهم، وزاد «الجرافات البحرية» 3.6% عند سعر 35.14 درهماً، مستقطباً 36 مليون درهم.

سيولة

بلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 1.48 مليار درهم، منها 1.21 مليار درهم في سوق أبوظبي، و264.22 مليوناً في سوق دبي، وبلغت الكميات المتداولة من الأسهم 335.86 مليون سهم، توزعت بواقع 183.16 مليون سهم في أبوظبي، و152.7 مليون سهم في دبي.

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