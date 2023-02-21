«كاستم شو - الإمارات» ينتقل إلى مدينة إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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يترقب عشاق السيارات المعدلة والكلاسيكية والرياضية ومحبو شغف المغامرة انطلاقة معرض «كاستم شو – الإمارات»، الحدث الأبرز في المنطقة والشرق الأوسط في نسخته الثامنة وذلك في الفترة من 10 - 12 مارس المقبل.

وانتقلت النسخة للمعرض من الموقع المعتاد من مركز دبي التجاري العالمي إلى مقر جديد في مدينة إكسبو دبي حيث تجتمع في المكان كل التسهيلات الممكنة من أجل تسجيل نسخة استثنائية ومتجددة.

وأكملت اللجنة المنظمة للحدث كافة التجهيزات لانطلاقة النسخة الجديدة والمرتقبة بالشراكة والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الداعمة وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

ورحب جمال صالح بن لاحج، الرئيس التنفيذي لمعرض كاستم شو الإمارات بجميع المشاركين في الدورة الجديدة من المعرض الأبرز والأكبر على مستوى المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، مؤكداً أن نجاح الحدث طوال السنوات الماضية أساسه تعاون الجميع من مشاركين وعارضين ومتسابقين وجمهور.

وثمن جمال صالح بن لاحج، دعم الشركاء من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الأمر الذي انعكس بإيجابية وأسهم في تحفيز أصحاب الابتكارات والمشاريع ومحبي شغف السيارات والدراجات النارية على الإقبال للمشاركة ومن ثم تأسيس قاعدة عريضة من الجمهور المحب والملهم الذي ينتظر ويترقب الحدث عاماً بعد عام مما شجعنا أكثر على الاستمرار والعمل على إرضاء الجميع.

وقال جمال صالح بن لاحج، إن اللجنة المنظمة للمعرض ستنفذ العديد من المبادرات التي تشبع نهم محبي هذا النوع من العروض والمغامرات والمنافسات. وستعلن اللجنة المنظمة عن المفاجآت تباعاً في الفترة المقبلة مع بدء العد التنازلي لانطلاقة النسخة الثامنة.

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