إطلاق أسبوع ريادة الأعمال بعجمان

المصدر: عجمان - وام

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان أن أسبوع ريادة الأعمال في دورته الثانية سيبدأ يوم 24 فبراير ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري في حديقة ديتنشن بمنطقة الحميدية بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة بحضور أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المشاريع المنزلية من مختلف القطاعات الاقتصادية، وبمشاركة رواد الأعمال الذين سيستعرضون قصص نجاحهم.

وقال عبدالله الحمراني مدير دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إن أسبوع ريادة الأعمال يأتي لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع والتي أصبحت متطلباً تنموياً لبناء اقتصاد الدولة وخلق فرص عمل جديدة ولدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح الحمراني أن الأسبوع سيسلط الضوء على فرص الإبداع والابتكار والأفكار المبدعة وطرق تطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الأسبوع يدعم رواد الأعمال ويسعى لاستقطاب مشاريع جديدة وتوعية الجمهور حول ريادة الأعمال من خلال مبادرات مختلفة ومسابقات وورش تدريبية.

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