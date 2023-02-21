«سمانا» تطلق مشروعين في دبي بقيمة 320 مليوناً

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت شركة سمانا للتطوير العقاري، أمس مشروعي سانتوريني وميكونوس البالغة قيمتهما 320 مليون درهم في مدينة دبي للاستوديوهات. ويعكس التصميم جزيرتي سانتوريني وميكونوس في اليونان، المحاطتين بمياه بحر إيجه الزرقاء، وهما وجهتان شهيرتان للسياح. وفي بداية العام الجاري، أعلنت سمانا للتطوير العقاري عن تحقيق توقعاتها لعام 2022 وخططها لإطلاق 12 مشروعاً جديداً في 2023، ومن ذلك عقارات فاخرة. ويُشكّل مشروعا سانتوريني وميكونوس أول مشروعين من المشروعات المقرر إطلاقها هذا العام.

وتبلغ قيمة مشروع سمانا سانتوريني 150 مليون درهم ويضم المشروع 157 استوديو، وشققاً متنوعة. ويقع مقابل حلبة دبي أوتودروم، وتلال الغاف، ومن المقرر تسليمه في أبريل 2025. ومشروع سمانا ميكونوس تبلغ قيمته 170 مليون درهم وهو ثاني مشروع سيتم إطلاقه في مدينة دبي للاستوديوهات. ويمتد على مساحة 197430 قدماً مربعة ويضم 198 وحدة ومن المقرر تسليمه في يوليو 2025.

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