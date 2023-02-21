«وصل» تبيع وحدات غاردينيا تاون هومز II بالكامل ضمن المرحلة الثانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، بيع كامل الوحدات في مشروعها «غاردينيا تاون هومز II» التي تم طرحها للبيع ضمن المرحلة الثانية للمبيعات.

وتعتزم الشركة تسليم المشروع الذي يقع ضمن «وصل غيت» على شارع الشيخ زايد في جبل علي، بحلول الربع الثالث من العام المقبل. وتبدأ أسعار وحدات التاون هومز في هذا المشروع من 2.9 مليون درهم، مع خطة دفع تتكون من دفعة أولى بـ 40 % والنسبة الباقية البالغة 60 % عند التسليم، ولا يزال يوجد عدد محدود من الوحدات المتاحة للمشترين المهتمين التي ستطرح ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للمبيعات.

ويقع «غاردينيا تاون هومز II» على مقربة من ابن بطوطة مول و «فستيفال بلازا مول» الذي يضم «إيكيا» و«إيس هاردوير»، ويضم 92 وحدة تاون هاوس تتكون من 3 و3 غرف بأحجام مختلفة.

ويوفر المشروع للمشترين العديد من المرافق المتميزة. ويحتل «غاردينيا تاون هومز II» موقعاً ضمن «وصل غيت»، المشروع الرئيسي الذي تم إطلاقه في إطار مهمة الشركة الهادفة إلى إحياء منطقة جبل علي وتطويرها.

ويشمل «غاردينيا تاون هومز 1» و «ذا نوك 1 و2» و «فستيفال بلازا مول»، فضلاً عن وجود مراحل أخرى قيد التطوير. وعند اكتمال «وصل غيت» البالغة مساحته 1.13 مليون متر مربع، سيضم ما يقرب من 7.000 وحدة سكنية، إضافة إلى خدمات الضيافة والمرافق المجتمعية والترفيهية والمحلات التجارية. وشهدت المرحلة الأولى إقبالاً كبيراً، حيث تم بيع 257 وحدة في غضون ساعات معدودة من إطلاق المشروع.

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