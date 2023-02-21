المصدر: دبي - البيان

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أشارت دراسة حديثة عن الوظائف واتجاهات التوظيف في الإمارات إلى أن 7 من كل 10 شركات بالدولة تفتح باب التوظيف في 2023. كما أشارت إلى أن 86 % من الموظفين العاملين في الدولة لديهم توقعات إيجابية للسنوات الخمس المقبلة عن سوق العمل.

جاء هذا خلال فعاليات مؤتمر «الموارد البشرية» والذي اختتم أعماله في فندق أمازونيكو في مركز دبي المالي العالمي. حضر المؤتمر، الذي قامت بتنظيمه شركة «رايتر ريلوكيشنز»، كبار المتخصصين في مجالات الموارد البشرية والقادة وصناع القرار ومديرو تنقل الكفاءات الذين مثلوا كبرى الشركات في مختلف التخصصات والقطاعات من جميع أنحاء المنطقة.

كانت الإمارات تصدرت عربياً في تقرير المواهب العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتقدمت في التقرير مركزين على الصعيد العالمي عن ترتيبها في العام السابق. وتضمن التقرير تصنيفاً لـ63 اقتصاداً في جذب المواهب والاحتفاظ بها. وتعتبر الإمارات من بين أفضل الدول من حيث الاستعداد لتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات والخبرات من خلال تأسيس بيئة صديقة للأعمال تساعد على جذب الخبرات والأيدي العاملة الماهرة والاحتفاظ بها. كما أحرزت الإمارات تصنيفاً متقدماً في العالم لجهة توفر الموظفين الأجانب ذوي المهارات العالية لضريبة الدخل الصفرية، وتوافر العمالة الماهرة وكبار المديرين من ذوي الخبرة الدولية، وأعداد كبيرة من الخريجين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة والرياضيات والعلوم الطبيعية.

قطب عالمي

قال سيمون ماسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «رايتر ريلوكيشنز»: من خلال تجربتنا كشركة تنقلات عالمية رأينا زيادة ملحوظة في أعداد المنتقلين إلى دبي. وفي السنوات الأخيرة برزت دولة الإمارات كقطب عالمي للكفاءات والعمالة الماهرة، مع استحداث الإقامة الذهبية وتأشيرة الإقامة الخضراء وتأشيرة السياحة متعددة الدخول وتأشيرة التقاعد وغيرها من العوامل الجاذبة للمواهب. وهدف مؤتمر «المواهب البشرية» إلى تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات كمركز عالمي للمواهب.

كما قدم المؤتمر شرحاً للعوامل التي تجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الوجهات المفضلة للعمل والحياة. ويوفر التنقل سبل التطور والتقدم للموظفين داخل المؤسسة ويمكن أن يؤدي إلى عمليات أفضل بـ 30 % وإنتاجية أعلى بـ 23 %.

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