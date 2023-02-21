إطلاق «مايا تاون هاوس» في دبي بتكلفة 120 مليون درهم

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت شركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً لها، مشروعها السكني الجديد «مايا تاون هاوس» في منطقة مجان بقلب دبي لاند، الذي تقدّر تكلفته الإجمالية بــ 120 مليون درهم.

تم إطلاق المشروع أمس بحضور صالح طباخ الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري. ويعتبر مشروع «مايا تاون هاوس»، باكورة مشارِيع شركة الأندلس للتطوير العقاري في العقارات السكنية في دبي، والثاني لها بعد مشروع «أندلسية كورت يارد» الذي يشكل إضافة جديدة للتسوق في الإمارة. ويمتد المشروع على مساحة 70 ألف قدم، ويتكون من 30 وحدة فاخرة. ويتخذ المشروع موقعاً مركزياً بمنطقة دبي لاند.

وقال صالح طباخ: نبحث حالياً عن فرص في السوق لشراء أراض جديدة ضمن مشاريع قائمة حيث تسعى الشركة لتطوير مشاريع جديدة في منطقة مجان وميدان والخوانيج إلى جانب دراسة دخول أبوظبي لتوسيع محفظة الشركة خلال عام 2023.

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