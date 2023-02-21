توقّع تصدر دبي نمو أسعار المساكن الفاخرة عالمياً 2023

المصدر: دبي - البيان

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تشير بيانات مؤشر سَفِلز للمساكن الفاخرة في المدن العالمية إلى أنه من المتوقع أن تتصدر دبي وسنغافورة مؤشرات نمو الأسعار في العالم خلال 2023، حيث تواصل المدينتان استقطاب الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية.

وقال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز النسبة المتوقعة لنمو أسعار العقارات الفاخرة في دبي تتراوح بين 6 و 7.9%، مؤكداً أنه يبقى هناك مجال للنمو في دبي، نظراً لاستمرار الطلب على العقارات الفاخرة وتكلفة القدم المربعة المنخفضة مقارنة بالأسواق العالمية.

وسجلت ميامي ودبي أعلى مستوى لنمو القيمة الرأسمالية خلال 2022، حيث بلغت 25.4 % و12.4 % على التوالي، لتأتي بعدهما سنغافورة بـ 6.8 %. وجاء النمو، الذي بقي أقل من أعلى معدلاته في عام 2021، مدفوعاً بالطلب الكبير من المشترين المحليين والعالميين، وقلة العروض عالية الجودة، وتوافد الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية والشركات والمكاتب العائلية.

وتشير توقعات شركة أكسفورد إيكونوميكس إلى أن عدد الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 250 ألف دولار سيزداد بأكثر من 15 % في دبي بحلول عام 2030. كما يتوقع أن يصل عدد هذه الأسر في دبي في السنوات السبع المقبلة إلى نحو الـ 50 ألف أسرة.

وقال باول توستفين، المدير في قسم الأبحاث العالمية لدى شركة سَفِلز:«ارتفعت القيم الرأسمالية بـ 3.2 % في 30 مدينة شملتها دراستنا خلال عام 2022، في حين تراجعت خلال النصف الثاني من العام لتبلغ 0.7 % نتيجة تأثرها بتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تلقي ظروف الركود وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم بظلالها على أداء العقارات السكنية الفاخرة، على الرغم من أن هناك فرصة بأن يشهد النصف الثاني من العام نمواً في الاقتصاد العالمي».

الإيجارات

سجلت الإيجارات أداءً أفضل من القيم الرأسمالية خلال عام 2022، حيث ارتفع متوسط قيم إيجارات العقارات الفاخرة في 30 مدينة شملها مؤشر سَفِلز بـ 5.9 %، مدفوعاً بقلة العروض وارتفاع الطلب. في المقابل، شهدت القيم الرأسمالية نمواً وسطياً بـ 3.2 % في الفترة ذاتها.

وجاء ارتفاع الإيجار نتيجة للإقبال على المدن بعد رفع القيود التي فرضت أثناء الأزمة الصحية العالمية، ولأن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2022 يشكل مؤشراً على الإقبال على الإيجارات واعتماد منهجية تقوم على الترقب.

وسجلت لشبونة ودبي مكاسب في سوق الإيجارات للعقارات الفاخرة بلغت 25.4 % و22.9 % على التوالي، مستفيدتين من توافد المشترين الراغبين بتحسين نمط حياتهم، حيث تتميز المدينتان بمناخهما والمستويات الرفيعة في جودة الحياة والبيئة الداعمة للأعمال.

العائدات

وبلغ متوسط عائدات العقارات الفاخرة 3 % على الصعيد العالمي، وسجلت أعلى معدلاتها في دبي وسنغافورة ولندن، حيث ارتفعت في دبي بـ 5.3 % بواقع 60 نقطة أساس، وفي سنغافورة بـ 2.9 % بواقع 40 نقطة أساس، لتشهد المدينتان توافد أعداد كبيرة من المستأجرين الدوليين، مما أسهم في ارتفاع متوسط العائدات إلى مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19. أما في لندن، فارتفعت عوائد العقارات الفاخرة بـ 3.2 % بواقع 25 نقطة أساس، حيث تحافظ المدينة على موقعها كمركز عالمي للتعليم العالمي، وأسهم طلب الطلاب الدوليين في ارتفاع النقص في عروض العقارات الفاخرة في المدينة.

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