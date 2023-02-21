ترويج منتجات «دوكاب للمعادن» بمعرض إلكراما 2023 في الهند

المصدر: دبي - البيان

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تشارك مجموعة دوكاب، التي تعد واحدة من أكبر شركات التصنيع المزودة لحلول الطاقة المتكاملة في الإمارات، في الدورة الخامسة عشرة لـ«إلكراما» معرض الكهرباء المستقل للعام 2023، الذي تختتم فعاليات غداً بسوق الهند التجاري في الهند، بهدف تعزيز أعمالها في المنطقة والتمهيد لبناء شراكات جديدة وفرص تجارية نوعية.

وستسلط المجموعة خلال مشاركتها الضوء على «دوكاب للمعادن» إحدى وحدات الأعمال الرئيسية لمجموعة دوكاب، حيث تستعرض منتجاتها من سبائك الألمنيوم، وقضبان النحاس والألمنيوم والموصلات، التي تستخدم في صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية وصناعة خطوط الجهد العالي، بجانب الترويج لمزايا هذه المنتجات التي توفر الكهرباء، والتي يتم مراعاة أعلى معايير الكفاءة البيئية أثناء تصنيعها.بناء شراكات

وقال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لدوكاب للمعادن: المشاركة فرصة لبناء شراكات جديدة في القطاع الصناعي في السوق الهندية، مستفيدةً من الفرص والمزايا التي وفرتها الاتفاقية التجارية الدولية بين الإمارات والهند، وامتداد للجذور الراسخة لمجموعة دوكاب في الهند، لا سيما بعد افتتاح المكتب الجديد في بنغالور، الذي سيساهم في تعزيز الأعمال والتعريف بمنتجاتها التي تصدر المجموعة ككل منها نحو 60 % إلى 55 سوقاً حول العالم، وتنتج دوكاب للمعادن سنوياً 55 ألف طن من الألمنيوم، و180 ألف طن من النحاس. ويستضيف المعرض هذا العام أكثر من 1500 عارض، ويستعد لاستقبال 350000 زائر بما في ذلك 10000 زائر أجنبي.

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