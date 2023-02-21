25 متحدثاً و300 مشارك في قمة أبوظبي الاقتصادية الثلاثاء المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق أعمال قمة أبوظبي الاقتصادية، التي تستضيفها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وتنظمها «إيكونوميست إمباكت»، الثلاثاء المقبل، بمشاركة واسعة لخبراء حكوميين ومختصين بارزين في مجالات الأعمال والمال والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنمو والتطور.

وتتطلع القمة التي تعقد تحت شعار «استشراف المستقبل: الآفاق الجديدة للنمو الاقتصادي»، لرسم ملامح جديدة للمشهد الاقتصادي العالمي، والوقوف على أبرز التغيرات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، والنظر في الاستراتيجيات والحلول للاستفادة من أحدث الاتجاهات الواعدة بما فيها الرقمنة والاستدامة. وسيستقطب الحدث أكثر من 25 متحدثاً، و300 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك قطاعات المال والأعمال والتكنولوجيا.

وستسلط القمة الضوء على المزايا الفريدة للشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، كونها منطقة ذات نمو سكاني مطرد، وتتمتع بأهمية جيوسياسية متزايدة، فضلاً عن أسعار النفط والفائدة التي لها تأثيرات مباشرة على ثرواتها.

وسيكون موضوع الاستدامة حاضراً بقوة خلال مناقشات القمة، وسواء تعلق الأمر بأفضل السبل للاستجابة لخطر التضخم، أو كيفية إدارة عمليات الأتمتة والرقمنة، سيحتاج صانعو القرار إلى حساب العوامل الخارجية الاجتماعية والبيئية للسياسات والبرامج التي يطلقونها. كما أن التوجه نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر حفاظاً على البيئة وأعلى كفاءة هو أمر حتمي، لذلك سيعكف الخبراء والمشاركون على مناقشة أفضل السبل للتركيز على هذا الهدف، رغم اضطراب دورات الاقتصاد والسياسات قصيرة المدى. كما ستتطرق القمة إلى ما يسمى بـ«أزمة المواهب والكفاءات».

قائمة المتحدثين

وتشمل قائمة المتحدثين راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتورة مريم فيكتشلو رئيسة الحوكمة في شركة البحر الأحمر للتطوير، إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي لـ«سوق. كوم»، نائب الرئيس لشركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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