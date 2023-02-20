«دو» تفتتح متجراً مبتكراً في دبي هيلز مول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن افتتاح متجرها الجديد في مركز التسوق «دبي هيلز مول»، والذي صمم بطريقة مبتكرة لتوفير تجارب مخصصة تمكّن العملاء من الحصول على كل ما يحتاجونه في عالم خدمات الاتصال بطرق سلسة وأكثر كفاءة. ويأتي توسيع دو لنطاق حضورها في دولة الإمارات في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتحقيق هدفها المتمثل في تزويد مختلف فئات عملائها بخدمات اتصال أكثر تخصيصاً ويسهل الوصول إليها.

ويتضمن المتجر الجديد قنوات ومنصات رقمية تتيح لموظفي دو التفاعل والتواصل مع الزوار، والإجابة على استفساراتهم حول المنتجات بما يضمن تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء. وتشمل بعض الميزات الجديدة في المتجر وجود لافتات رقمية متقدمة لتعزيز التجارب التفاعلية للزوار، وأكشاك الخدمة الذاتية للمعاملات السريعة والسلسة، هذا بالإضافة إلى ميزة تقسيم فئات المنتجات لتمكين الزوار من الاطلاع على أحدث منتجات الشركة وخدماتها واكتشاف خصائصها، فضلاً على تحليلات التجزئة المتقدمة التي تمكّن موظفي المتجر من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ وتحسين العمليات داخل المتجر.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «ساهمت متاجرنا المخصصة والحديثة على امتداد دولة الإمارات في رفد مختلف فئات عملائنا بتجارب محسّنة ومحفظة متكاملة من أحدث المنتجات التي تلبي متطلباتهم العصرية واهتماماتهم المتنوعة، إلى جانب منحهم مستويات أعلى من الراحة والسلاسة في الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها، ومنصات رقمية مصممة لتعزيز الإبداع والابتكار. ومن خلال تركيزنا على تقديم تجارب سلسة للعملاء، يتيح لنا ذلك مواكبة المتطلبات المتغيرة لمختلف شرائح عملائنا وتعزيز أنماط حياتهم. وتساعدنا التقنيات المبتكرة المستخدمة في متاجرنا في تعزيز قدرتنا على توفير مجموعة متنوعة من أحدث وأفضل الابتكارات والخدمات لعملائنا تحت سقف واحد، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل عميل، ما يساهم في توفير تجارب أكثر تخصيصاً لمختلف فئات وشرائح عملائنا. ويشكل افتتاح متجرنا الجديد في «دبي هيلز مول» دليلاً على التزامنا المستمر بتوفير محفظة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصممة للارتقاء بتجارب عملائنا وجودة حياتهم».

وتهدف دو من خلال افتتاح متجرها الجديد الذي يرتكز على المفاهيم والمنصات الرقمية إلى تعزيز تجارب العملاء ومنحهم تجارب تسوق غامرة ومتميزة. وتماشياً مع التزامها طويل الأمد بدعم أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ومواكبة متطلبات المشهد الرقمي المزدهر في الدولة، تخطط دو لافتتاح المزيد من المتاجر خلال العام الجاري.

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