شراكة بين «أبوظبي العالمي» و«زاند بنك» لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقع سوق أبوظبي العالمي،، و«زاند بنك»، أول بنك رقمي مرخّص من مصرف الإمارات المركزي، اتفاقية شراكة لتقديم خدمات مصرفية تفضيلية تدعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وتركز الاتفاقية على تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الأصول الافتراضية والصناديق والمؤسسات. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين مجتمع سوق أبوظبي العالمي والشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في السوق، من خلال توفير خدمات قيّمة ومخصصة لهم من بينها خدمة «سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة» و«منصة زاند الرقمية».

وبموجب الاتفاقية، سيعمل كل من سوق أبوظبي العالمي و «زاند بنك» على تحفيز فرص العمل في دولة الإمارات من خلال البرامج التدريبية في مجال الخدمات المالية ومنصات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصات التكنولوجيا المالية وبرامج الابتكار للشركات. وسيتم دعم مجتمع سوق أبوظبي العالمي من خلال توفير الاستشارات المصرفية من طرف مديري العملاء الذين سيتم تخصيصهم لتلك المهمة أثناء عملية إعداد العملاء وتنشيطهم. ومن شأن هذه الشراكة أيضاً الارتقاء بمستوى الوعي وفرص الاستكشاف والمشاركة في مبادرات التقنيات المالية في أبوظبي لتطوير منظومة بيئية شاملة لشركاء التكنولوجيا المالية.

وفي إطار الاتفاقية، يقدم السوق دعمه إلى «زاند بنك» لتعزيز جهوده الرامية إلى تطوير الأعمال والوصول إلى أكبر 100 شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي من خلال الخدمات المصرفية الاستثمارية. وبدوره، سيخصص «زاند بنك» منصة لمساعدة وتلبية احتياجات موظفي السوق والمؤسسات المسجلة فيه، حيث ستلعب هذه المنصة دور نقطة الاتصال الأولية التي تستجيب للمتطلبات المصرفية للموظفين، ومن بينها توفير المعلومات والرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى وتعريف الموظفين المهتمين بعروض «زاند بنك» المتنوعة.

وقال ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: يسعدنا الدخول في شراكة مع «زاند بنك» والتعاون في مبادرات تعود بالنفع على كلا الجانبين بهدف تعزيز مجتمع سوق أبوظبي العالمي من خلال خدمات مصرفية تفضيلية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعد ركائز أساسية لجهود تنويع الاقتصاد في أبوظبي ودولة الإمارات، فضلاً عن كونهم من أبرز المساهمين في حيوية ونشاط السوق. كما يعد توفير الخدمات المالية الرقمية للأفراد والشركات من خلال «زاند بنك» لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، دليلاً على جهودنا المستمرة لدعم نموها وتوسعها في مركزنا المالي العالمي الرائد. ونتطلع إلى متابعة النمو طويل الأمد الذي ستحققه هذه الشراكة في مجتمع سوق أبوظبي العالمي وللشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارات«.

وبهذه الاتفاقية، ينضم(زاند بنك) إلى 6 مؤسسات مصرفية ترتبط باتفاقيات شراكة مع سوق أبوظبي العالمي، إضافة إلى العديد من البنوك الكبرى الأخرى العاملة في العاصمة وفي دولة الإمارات.

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