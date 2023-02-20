«إكسبو الشارقة» ينهي استعداداته لاستضافة معرض الإمارات للمدارس والحضانات

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مركز إكسبو الشارقة، عن انتهاء استعداداته لاستضافة فعاليات معرض «الإمارات للمدارس والحضانات»، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال، يقدم خلاله المشاركون خيارات واسعة من أحدث البرامج التعليمية والتدريبية والعديد من المنح الدراسية.

وسيتيح الحدث الذي ينظمه المركز تحت مظلة معرض التعليم الدولي، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الفرصة لأولياء الأمور والطلبة للتعرف على أفضل المدارس ومراكز التعليم الخاص بالدولة والاطلاع على خيارات التعلّم النموذجية، والمناهج الدراسية، وأبرز ممارسات التعليم الشاملة، إلى جانب الاجتماع مع ممثلي مؤسسات التعليم ومعاهد اللغة وخدمات التعليم ومعرفة ما تقدمه من تسهيلات ومناهج تعليمية وتدريبية متطورة لاختيار الأنسب لأبنائهم.

أفضل الخيارات التعليمية

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن تنظيم معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» يأتي في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على دعم الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز مستوى التعليم، وضمان تقديم أفضل الخيارات التعليمية للطلبة وتوفير مؤسسات ومناهج تعليمية ذات جودة عالمية، بما يساهم في تعزيز قطاع التعليم الذي يشكل أولوية استراتيجية للدولة في سعيها الحثيث نحو ريادة مستقبل مستدام قائم على المعرفة، مشيراً إلى أن مركز إكسبو الشارقة يمتلك خبرة كبيرة وسمعة رائدة في تنظيم الأحداث المتخصصة بقطاع التعليم ومن أبرزها معرض «التعليم الدولي» الذي ينظمه المركز سنوياً، الأمر الذي يعزز من فرص نجاح الحدث وتمكينه من تحقيق مستهدفاته.

وأشار المدفع، إلى أن إعلان العديد من المؤسسات التعليمية والمدارس والحضانات المشاركة في المعرض يعكس ازدهار قطاع التعليم في إمارة الشارقة الذي يشهد نمواً متواصلاً، حيث بلغ عدد المنشآت التعليمية في الشارقة 430 منشأة بنهاية 2021، وبلغ عدد المدارس 230 مدرسة حكومية وخاصّة، و6 مؤسسات في التعليم العالي، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة من قبل الجهات العارضة يفتح المجال لأولياء الأمور للاطلاع على مجموعة متنوعة من أهم المدارس بالدولة والتعرف على خيارات التعلّم المتميزة والمناسبة لأبنائهم.

ويقدم المعرض الذي سيفتح أبوابه للزوار يوم الجمعة المقبل من الساعة 5 مساء وحتى التاسعة مساءً ويومي السبت والأحد من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً، عرضاً لأحدث البرامج التعليمية والتدريبية، ومن أبرزها برامج ما بعد المدرسة، وخدمات مراكز الأطفال من ذوي الإعاقة، ومبادرات تنمية الطفل، والأنشطة اللاصفية.

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