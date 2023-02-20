دبي للاستثمار: "المال كابيتال" الإماراتية تتخارج من مركز تسوق في أمريكا بـ 66 مليون دولار

المصدر: وام

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أعلنت شركة المال كابيتال التابعة لمجموعة دبي للاستثمار المدرجة بسوق دبي المالي عن بيع حصتها التي تبلغ 42% في مركز بوينسيتيا بلازا في مقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 242 مليون درهم، بما يعادل 66 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الصفقة من شأنها تحقيق قيمة مضافة لصالح شركة المال كابيتال مدعومة ببرنامج تحسين رأس المال والاستراتيجيات التنفيذية الرامية إلى تعزيز العائد على الاستثمار ضمن الأطر الزمنية المواتية.

ومركز بوينسيتيا بلازا الذي تم الاستحواذ عليه عام 2016 بالشراكة مع IRA Capital شركة الاستثمارات الخاصة في مدينة إرفاين في ولاية كاليفورنيا، هو مركز تسوق متعدد الأغراض يمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 153 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، ويوجد على أرض تبلغ مساحتها 11 فداناً.

وخضع مركز التسوق لعملية تجديد شاملة في عام 2021، وسجل ارتفاعاً في معدلات الإشغال من 82% إلى 97%، ونجح في استقطاب متجر ALDI USA بصفته مستأجراً مشاركاً، حيث قام بافتتاح أول فرع له في منطقة فينتورا.

وأسهمت هذه الخطوة في تعزيز وتنشيط أعمال المركز، وبالنظر إلى فترة الاستيداع على مدى 6.5 سنوات، سجل معدل العائدات الإجمالية من عملية البيع في إطار الصفقة 9.4% بحساب معدل العائد الداخلي IRA ، فيما وصلت عملية التخارج بمضاعف يبلغ 1.7 من قيمة الاستثمار.

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