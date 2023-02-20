1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 561 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 268.94 مليون درهم و527 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.43 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 125 مليون درهم بمنطقة النهدة الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 134 مبايعة بقيمة 572 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 225.56 مليون درهم منها 43 رهنا لأراض بقيمة 94.43 مليون درهم و57 رهنا لفلل وشقق بقيمة 131.13 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخوانيج الثانية بقيمة 36 مليون درهم وأخرى في منطقة الضغاية بقيمة 19 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 61 هبة بقيمة 65.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 19 مليوناً.

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