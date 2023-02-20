مكتوم بن محمد: مركز دبي المالي يحتل المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، استمرار مركز دبي المالي العالمي في تحقيق معدلات نمو قوية خلال 2022، بما يترجم الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأوضح سموه أن أداء مركز دبي المالي العالمي سجل نموا استثنائياً، حيث انضمت 1,084 شركة جديدة للمركز بزيادة 20% عن العام 2021 ليبلغ إجمالي عدد الشركات 4,377 شركة. مشيراً إلى أن قيمة العائدات تخطت المليار درهم للمرة الأولى منذ إنشاء المركز محققاً أرباحاً تشغيلية بلغت 679 مليون درهم.

واحتل مركز دبي المالي العالمي في العام 2022 المرتبة الأولى عالميا بين المناطق الحرة الأكثر استقطابا لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي. وعلق سموه قائلاً: "من دبي نقود مستقبل القطاع المالي العالمي".

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