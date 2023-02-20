تعيين سي بي آر إي من قبل مصرف الإمارات للتنمية كوكيل بيع لمقراتها السابقة في الإمارات العربية المتحدة ومحفظتها السكنية

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تم تعيين شركة الاستشارات العقارية العالمية سي بي آر إي حصريا من قبل مصرف الإمارات للتنمية لتقديم المشورة بشأن بيع مقراتها المكتبية السابقة في الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى محفظتها السكنية في أبوظبي.

المكون الأول للمكاتب هو مبنى المقر الرئيسي السابق لمصرف الإمارات للتنمية الواقع في منطقة مكاتب آل نهيان في أبوظبي. يقع على قطعة أرض مساحتها 9000 قدم مربع موزعة على 6 طوابق، منها طابقين مجهزين بالكامل واربعة طوابق بدون تشطيب، مما يوفر مساحة مكتبية من الدرجة الأولى في موقع مركزي في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

أما المكون المكتبي المتبقي من المحفظة في دبي فهو مبنى مصرف الإمارات للتنمية الكامل الواقع في منطقة مكاتب ديرة سيتي سنتر، ويوفر 90,000 قدم مربع من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى موزعة على 11 طابقا. يوفر المبنى ألواح أرضية كبيرة تصل مساحتها إلى 10,500 قدم مربع مع تصميمات فعالة ونوافذ ممتدة من الأرض للسقف ، وهي مناسبة للشاغلين الكبار الذين يبحثون عن طوابق كاملة أو متعددة متتالية. يتكون المكون المكتبي الآخر في دبي من 4 طوابق في مبنى مصرف الإمارات للتنمية الواقع في القرهود ، ويوفر مساحة مكتبية من الدرجة الأولى تبلغ 45000 قدم مربع على مسافة قريبة من دبي فستيفال سيتي ومطار دبي الدولي.

تتكون محفظة مصرف الإمارات للتنمية السكنية من 191 وحدة سكنية في برج المها الواقع على الواجهة البحرية في منطقة مارينا سكوير في جزيرة الريم في أبوظبي. يقدم المشروع الفاخر مزيجا من الشقق الجاهزة و الي تتكون من 1، 2، 3 و 4 غرف نوم مع مرافق استثنائية، بالاضافة الى العديد من المحلات التجارية و محلات البيع بالتجزئة.

ستوفر الأصول التجارية والسكنية معيشة فاخرة عصرية ، بالإضافة إلى منزل للشركات الرائدة ، في بعض المواقع الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة. تم تعيين سي بي آر إي لتقديم إستشارات حصرية في المبيعات والتسويق طوال مدة عملية البيع.

وقال عصام سلطان، رئيس قسم الاستشارات والمعاملات السكنية في شركة "سي بي آر إي" في دبي: "نحن متحمسون لدعم مصرف الإمارات للتنمية من خلال بيع مجموعة مختارة من أصولها التجارية والسكنية الرئيسية في دبي وأبوظبي. وتعد مقراتها السابقة من المعالم المعروفة في مواقع استراتيجية، ومع توفر عدد قليل جدا من مباني المكاتب الرئيسية في دبي، تتوقع سي بي آر إي أن تجذب العقارات اهتمام مزيج كبير من الأطراف الإقليمية والمتعددة الجنسيات".

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