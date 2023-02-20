125 دولة في الدورة الأضخم لـ«جلفود» اليوم

المصدر: دبي - بشار باغ

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في الدورة الأكبر في تاريخه، ينطلق اليوم معرض «جلفود 2023» بمشاركة 5000 جهة عارضة، من بينها 1500 من المشاركين الجدد، يقدمون خلالها 100 ألف منتج جديد من 125 دولة، مع زيادة مساحة المعرض بنسبة 30 % مقارنة بالأعوام السابقة. ويستشرف المعرض خلال هذه الدورة، التي تستمر حتى 24 فبراير الجاري، النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية النظيفة والبدائل النباتية، كما يناقش أبرز المواضيع الملحّة، بما في ذلك إنتاج الأغذية المستدامة، والأمن الغذائي، وآفاق الويب 3، والوصول والتثقيف الغذائي، والحد من الهدر، وتأمين سلاسل التوريد العالمية. ويعزز «جلفود» مسيرته الحافلة بصفته الفعالية الموثوقة عالمياً في عالم الأغذية والمشروبات، وباعتباره مساهماً بارزاً في نمو اقتصاد دبي، وفق ما أكده لـ«البيان» مارك نابير، نائب الرئيس، قسم المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، الذي أشار إلى أن الدورة الماضية من المعرض شهدت عقد اتفاقيات تجارية تخطت قيمتها 36.7 مليار درهم، واستقطبت أكثر من 100 ألف زائر، ما يعزز سمعة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للأغذية والمشروبات.

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