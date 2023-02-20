تقرير بريطاني: دبي نموذج في الاستدامة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية للخدمات المهنية أن دبي قطعت شوطاً طويلاً على طريق التحول صوب المدن المستدامة. ووصفت الشركة دبي بأنها مدينة تعتمد على ذاتها، إذ إنها بدأت منذ فترة تتخذ مبادرات نوعية على صعيد التحول إلى مدينة مستدامة تتبنى نهج الاستدامة بصورة فعلية ملموسة على أرض الواقع في كل جوانب الحياة.

ونشرت «بي دبليو سي» تقريراً بعنوان «بناء المدن المستدامة: كيف يمكن للبنية التحتية التعامل مع تحديات وصدمات الطاقة»، استعرضت فيه أبرز تجارب المدن المستدامة، مع التركيز بصفة خاصة على الجوانب المتعلقة بالطاقة ضمن هذه التجارب.

وأفرد التقرير مساحة خاصة لدبي باعتبارها قصة نجاح في تبني المبادرات التي وصفها بالمبادرات الخضراء، أي التي تهدف إلى تعزيز انتشار وشعبية مصادر الطاقة المتجددة بين السكان والحد من اعتمادهم على الطاقة الأحفورية، وذلك بغية تحقيق الهدف النهائي، وهو الوصول إلى نموذج المدينة المستدامة.

وذكر التقرير أن واحدة من أبرز المبادرات الخضراء التي تبنتها دبي مبادرة «الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية»، حيث تبنتها الإمارة ممثلة في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في عام 2015، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وتعزيز التنقل الأخضر. وأضاف التقرير أن المبادرة حققت نجاحاً، وهو ما يتبين من ارتفاع عدد المركبات الكهربائية المسجلة في دبي من 71 مركبة فقط في 31 ديسمبر 2017، إلى 5107 مركبات في 31 ديسمبر 2022.

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