أسعار الشحن البحري تواصل التصحيح

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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واصلت أسعار الشحن البحري للحاويات مقاس 40 قدماً تراجعها منذ بداية العام الجاري وبنسب متفاوتة تتراوح من 2.15 % إلى 16 % بحسب خط الشحن، الأمر الذي يرجع إلى عودة الاستقرار لسلاسل التوريد بعد تجاوز تبعات جائحة «كوفيد 19»، وفقاً لبيانات ومؤشرات «بورصة البلطيق» التي تقيس وترصد أسعار الشحن البحري عبر أهم خطوط الشحن العالمية.

وأوضحت البيانات أنه على صعيد الشحنات البحرية التي تمر عبر قناة السويس، سجلت أسعارها تراجعاً خلال الفترة من بداية العام وحتى 17 فبراير الجاري بـ 2.15 % لتلك المتجهة من الصين وشرق آسيا إلى شمال أوروبا لتصل إلى 2682 دولاراً في 17 فبراير الجاري، مقارنة مع 2741 دولاراً في 30 ديسمبر 2022، بينما وصلت نسبة التراجع على الخط المعاكس إلى 16 %، حيث تراجعت أسعار الشحنات من شمال أوروبا إلى الصين وشرق أسيا من 424 دولاراً للحاوية مقاس 40 قدماً في 30 ديسمبر 2022 إلى 356 دولاراً للحاوية في 17 فبراير الجاري.

أما على صعيد الشحنات من الصين وشرق آسيا عبر قناة السويس إلى حوض البحر المتوسط، فقد تراجعت بـ 4.9 % من 3887 دولاراً للحاوية مقاس 40 قدماً في 30 ديسمبر 2022 إلى 3695 دولاراً للحاوية في 17 فبراير الجاري.

وقال أحمد عبدالرزاق، مدير عام «مالترانس للشحن»: إن أسعار الشحن شهدت عمليات تصحيح كبيرة مقارنة مع ذروتها في 2021، التي كانت انعكاساً طبيعياً لاضطراب سلاسل الإمداد العالمية الناتج عن «كوفيد 19».

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