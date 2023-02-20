«إمارات تاكس» بالهوية الرقمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب تفعيل خاصية الدخول الموحد لمتعاملي الهيئة إلى المنصات الإلكترونية للهيئة باستخدام تقنيات الهوية الرقمية، بما يتيح للمتعاملين بالنظام الضريبي الاعتماد على الهوية الرقمية في جميع الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة عبر منصة «إمارات تاكس» من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها الإمارات.

وأوضحت أن إتاحة استخدام الهوية الرقمية في جميع الخدمات المقدمة عبر «إمارات تاكس» تم بالتعاون مع الجهات المختصة مؤكدة توافر أعلى معايير الأمان والسرية والدقة للمعلومات والإجراءات المنفذة بهذه الخاصية، لتسريع الإجراءات، والارتقاء بتجارب المتعاملين.

ودعا عبدالله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب، عملاء الهيئة للاستفادة من الخاصية الجديدة، وتفعيل حساباتهم في الهوية الرقمية، ليتمكنوا من استخدامها للوصول إلى خدمات الهيئة بإجراءات تتميز بالسرعة والسهولة عبر الأجهزة والهواتف الذكية. وأكد أن هذه الخطوة تساهم في التطوير والتحديث المستدام للخدمات الحكومية اعتماداً على البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها الإمارات، والتي تعد الأكثر تطوراً، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، ولكن على المستوى العالمي.

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