«حرة الحمرية» تستعرض أبرز المزايا الاستثمارية في الحدث

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الدورة الـ 28 من معرض «جلفود 2023»، منصة توريد الأغذية والمشروبات الأكبر في العالم، والتي تنظم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من اليوم وحتى 24 فبراير الجاري.

وتستعرض الهيئة، في النسخة الجديدة من المعرض الذي يجمع في دبي أهم الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم لصناعة مستقبل القطاع، أبرز المزايا الاستثمارية والتسهيلات والخدمات اللوجستية والتنافسية التي تقدمها للمستثمرين، وما توفره من مرافق وبنى تحتية متطورة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لعمليات تأسيس وممارسة الأعمال.

كما تستهدف الهيئة من خلال مشاركتها في المعرض بجناح خاص، تعريف الزوار بالفرص الواعدة والحيوية التي توفرها للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الترويج لمشروعها الرائد مجمع الشارقة للأغذية «فود بارك» أول وأكبر مدينة متكاملة للصناعات الغذائية والتجارية على مستوى الإمارات والمنطقة، وعرض مجموعة الخدمات الحصرية التي يوفرها المجمع والمصممة خصيصاً لأصحاب الصناعات الغذائية.

حرص

وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، حرص الهيئة على المشاركة السنوية في معرض الخليج للأغذية الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، بهدف الترويج للمزايا الاستثنائية التي تتيحها المنطقة للمستثمرين بما يعزز من مكانتها بوصفها إحدى أهم الوجهات الجاذبة لشركات الأغذية والمشروبات حول العالم، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة في الحمرية توفر منظومة تشغيلية تتسم بالكفاءة والمرونة والفاعلية من حيث التكاليف للشركات بمختلف أحجامها وأعلى مستويات خدمة العملاء وصولاً إلى الإجراءات السلسة التي تركز على احتياجاتهم ومتطلباتهم المحددة، ما جعلها نافذة للمستثمرين الراغبين بتوسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق المنطقة والعالم نظراً لتميز موقعها الاستراتيجي، وبيئتها الاستثمارية الآمنة التي تستند إلى أفضل المعايير العالمية.

بنية متطورة

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم أراضي صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم، كما تقدم مزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء، وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية المتعددة، وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

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