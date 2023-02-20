دائرة الاقتصاد والسياحة تستهدف استقطاب المصنّعين والمستثمرين

المصدر: دبي – البيان

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تعتزم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسجيل مشاركة قوية في الدورة الـ28 من معرض الخليج للأغذية، جلفود 2023، الذي ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي مشاركة «دبي للاقتصاد والسياحة» في هذا المعرض المهم انسجاماً مع دورها الحيوي في جذب واستقطاب المصنّعين والمستثمرين الأجانب من حول العالم في القطاعات الرئيسية، ومن أبرزها قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلي لإمارة دبي.

كما أن الحدث يسهم في تمهيد الطريق أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتوثيق علاقاتها واتصالاتها مع الشركات العالمية والموردين والوفود الحكومية والتجارية الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب الترويج للشركات والمنتجات المحلية.

جهود

ويمثل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض «جلفود 2023» كل من مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تتضافر جهود المؤسستين لتحقيق الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدائرة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، ووضعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، ومضاعفة حجم التجارة الخارجية، وإضافة 400 مدينة لخريطة التجارة الخارجية، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم بناء قدراتها والتوسع العالمي لها.

وتحرص دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز صورة الإمارة في أذهان المستثمرين والمصنّعين وكبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعتبر معرض الخليج للأغذية، جلفود 2023، فرصة مثالية لمؤسسات الدائرة للتواجد به والتواصل مع أهم الشركات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات، وتحقيق الفائدة المرجوة من تلك المشاركة.

تواصل

وتستهدف مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية خلال مشاركتها في جلفود 2023، الترويج لخدمات الصناعة والصادرات في دبي، إلى جانب التواصل مع الشركات الدولية والمشترين وتعريفهم بالشركات المحلية، إلى جانب المشاركة في جلسات المعرض المتعددة للتعريف أكثر بالقطاع، والسعي من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة. وتستضيف المؤسسة حوالي 343 من المشترين العالميين ضمن أجندة فعاليات نادي نخبة المشترين من مختلف دول العالم.

بدورها ستعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تعزيز وجود وحضور المشاريع والشركات الناشئة من أعضائها في المعارض والفعاليات المحلية والدولية، كمعرض جلفود، لعرض منتجاتها وفتح قنوات جديدة لدخول أسواق إقليمية وعالمية، فضلاً عن التواصل مع مختلف الموردين بما يُسهم في دفع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، التي تمثل ما نسبته 99 % من إجمالي شركات القطاع الخاص العاملة في دبي.

ويعد معرض «جلفود» أكبر حدث من نوعه على مستوى العالم، وتركز الدورة الـ28 منه على ترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار والتغيير، إضافة إلى إيجاد منصة مثالية لمجتمعات الأطعمة والمشروبات حول العالم، ليمثل مركزاً لتوجهات القطاع وشبكات التوريد.

ويشارك في المعرض آلاف الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب قادة الفكر وصنّاع القرار في القطاع، وأشهر الطهاة في العالم، لرسم خريطة طريق لمستقبل هذا القطاع وتحوله.

ويشكل المعرض فرصة مثالية يعرض فيها منتجو الأغذية المحليون منتجاتهم الواعدة على الموردين من جميع أنحاء العالم، ويعزز تنافسيتهم مع أشهر الأسماء التجارية، كما يحفزهم على رفع مستوى جودة الأغذية المنتجة وفقاً للمعايير الدولية.

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