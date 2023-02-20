«كيزاد» تعزز الرؤية الوطنية للأمن الغذائي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تتولى مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، مهمة تعزيز الرؤية الوطنية للأمن الغذائي، الرامية لأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وذلك عبر تطوير منظومة أعمال متكاملة تضمن كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي.

وتشارك كيزاد في النسخة الثامنة والعشرين من معرض «جلفود»، إحدى أكبر الفعاليات في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، حيث تستعرض باقة منتجاتها وخدماتها وحلولها التجارية.

وسيتمكن زوار المعرض من استكشاف المزايا المتعددة التي تقدمها كيزاد، والاستماع إلى تجارب الشركات العاملة في القطاع ضمن منظومة كيزاد المتكاملة.

تمتد المنظومة المتكاملة للأغذية في كيزاد على مساحة تزيد على 7 ملايين متر مربع (7.3 كيلومترات مربعة)، بما فيها 3.3 كيلومترات مربعة مخصصة لمركز أبوظبي للأغذية - كيزاد، وتضم أكثر من 40 شركة عالمية وإقليمية ومحلية متخصصة في هذا القطاع.

وأشار عبد الله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات لافتة منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليتم تبني رؤية لإنشاء منظومة زراعية مستدامة تدعم منظومة الأمن الغذائي، وقال: «نسترشد في مجموعة كيزاد بهذه الرؤية، وقد قطعنا أشواطاً كبيرة في دعمها وتحقيقها، ونحن في طريقنا لتأمين مصادر الغذاء في الوقت الحالي وفي المستقبل. كما نواصل استكشاف أحدث التوجهات، وتبني الابتكارات وأفضل الحلول في السوق لتتخطى أبوظبي أي تحديات في طريقها لتحقيق رؤيتها».

تحتضن المنظومة المتكاملة للأغذية في كيزاد مجموعة من كبرى العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك «ساديا»، و«بينار»، والواحة، و«نستلة»، و«لاكنور»، والكبير، و«الظاهرة كوهينور».

وتشمل المشاريع القادمة في كيزاد تطوير منشأة صناعية لصالح مجموعة «بران» الأغذية على مساحة تبلغ أكثر من42,000 متر مربع، وبتكلفة تصل إلى 110 ملايين درهم، حيث ستقوم مجموعة «بران» الأغذية بتصنيع منتجاتها محلياً وتصدرها إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تشمل المشاريع أيضاً تأسيس منشأة لمنتجات الألبان لصالح شركة الروابي بتكلفة 650 مليون درهم على مساحة مليوني متر مربع، مع تخصيص مساحة تمتد على ثلاثة ملايين متر مربع للتوسع المستقبلي. وستضم المزرعة 10,000 رأس من الأبقار لتعزيز قدرات شركة الروابي على تصدير منتجاتها إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

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