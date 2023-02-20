وفد من أبوظبي يبحث التعاون التجاري وفرص الابتكار مع إسرائيل

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار وفد يضم ممثلين عن 10 كيانات أعمال من أبوظبي، إسرائيل في الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري لمناقشة آفاق التعاون التجاري وفرص الابتكار. وضم الوفد الذي نظم بقيادة مكتب أبوظبي للاستثمار ممثلين عن سوق أبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للمقيمين، وHub71، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، ومدينة مصدر، ومجموعة كيزاد، ودائرة الصحة في أبوظبي.

وبدأت الزيارة بحفل استقبال نظمه مكتب أبوظبي للاستثمار في إسرائيل، وحضره عدد من كبار المديرين والمسؤولين التنفيذيين لأكثر من 50 شركة إسرائيلية. وشارك الوفد في قمة «آور كراود» للمستثمر العالمي 2023، وعرض جناح إمارة أبوظبي فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في الإمارة.

وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تأتي هذه الزيارة في إطار التقدم الجماعي الذي تم إحرازه منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وتؤمن أبوظبي بقوة الشراكة لدفع مسيرة الابتكار ودعم فرص الاستثمار المستدامة».

شراكة استراتيجية

وتضمنت الزيارة توقيع شراكة استراتيجية بين «إنتجريتد داتا إنتليجنس» التابعة لشركة «آور كراود» وHub71، المنظومة العالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي، بهدف إطلاق منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمبادرة «برزة التكنولوجيا». وستعمل هذه الشراكة على توفير منصة رقمية للتكنولوجيا المالية لسوق الاستثمار الخاص بمنصة «برزة التكنولوجيا».

وتأتي الاتفاقية في أعقاب توسعة أعمال شركة «إنتجريتد داتا إنتليجنس» في أبوظبي في نوفمبر 2022، كجزء من استثمار شركة «آور كراود» البالغة قيمته 60 مليون دولار أمريكي في عملياتها في إمارة أبوظبي بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار. وقال أحمد علوان، نائب الرئيس التنفيذي لدى Hub71: «قمنا بحشد مصادر استثمارية مختلفة لدعم جهود تمويل الشركات الجديدة.

بالشراكة مع إنتجريتد داتا إنتليجنس التابعة لشركة آور كراود، ونوظف منصة استثمار رقمية متطورة لتمكين الشركات العائلية والمستثمرين الملاك من تحديد الأعمال الرائدة والمبتكرة من مجتمع الأعمال المتميز لدينا والذي يضم أكثر من 200 شركة ناشئة لتحقيق أفضل قيمة عبر منصة برزة التكنولوجيا الخاصة بنا». وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين الإسرائيليين لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار المحتملة.

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