47479 شركة تعمل في مقاولات البناء بالدولة

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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بلغ عدد الشركات العاملة في أنشطة مقاولات البناء والتشييد في السوق المحلي 47479 شركة حتى منتصف فبراير الجاري، وفق مؤشرات رخص الشركات المسجلة بالدوائر المحلية ووزارة الاقتصاد، التي أفادت بأن مقاولات البناء كانت ضمن الأكثر إقبالاً من حيث تأسيس الشركات أنشطة للمستثمرين لبدء الأعمال في الإمارات. وأكد مختصون أن القطاع لا يزال يتصدر أكثر الأنشطة التي يقبل عليها المستثمرون لتأسيس شركات ومكاتب مرخصة جديدة أو لتنويع أنشطة مشاريعهم التجارية نحو إضافة أنشطة مقاولات المباني.

وجاء توسع قطاع المقاولات مدفوعاً بقوة النشاط الإنشائي والربحية في ظل الرواج الذي يشهده سوق الإنشاءات العقارية بالدولة مع زخم المشاريع العقارية ووجود عدد كبير من العقود ضمن برامج إنشاء مساكن المواطنين والنمو السنوي الذي يشهده قطاع البناء.

وأظهرت بيانات التراخيص دخول حوالي 5 آلاف شركة في الفترة ما بين فبراير 2022 وفبراير الجاري بنمو قارب 12 %، ويضم نشاط قطاع مقاولات المباني 4 أنشطة رئيسية، منها المقاولات العامة لإنشاء المباني بكل أشكالها، إلى جانب أنشطة طلاء المباني السكنية، وأنشطة مقاولات أنظمة التكييف المركزي، إضافة إلى الخدمات الخاصة بالتنظيفات وصيانة المباني.

وبلغ عدد الشركات المسجلة بمقاولات المباني بكل أنواعها 19400 شركة، فيما سجلت شركات طلاء المباني 10659 شركة، بينما سجلت شركات الخدمات الداخلية للمباني ومنها التنظيف والصيانة 9555 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة في مقاولات أنظمة التبريد والتكييف للمباني 7865 شركة.

وينمو سوق الإنشاءات بالإمارات بنسبة 5 % سنوياً في سنوات ما بعد الجائحة، ويتوقع استمرار هذا النمو حتى 2027 وفق دراسات سوقية تصدرتها مؤشرات صادرة أخيراً عن مؤسسة «Mordor Intelligence» توقعت فيها دخول مشاريع بقيمة 117.6 مليار درهم (32 مليار دولار) إلى سوق الإنشاءات العقارية بالإمارات في الفترة ما بين 2022 و2027.

ويشهد قطاع الإنشاءات المحلي زخماً واضحاً في إنشاءات المباني، ما أوجد مساحة للأعمال ومنح العقود للمكاتب وشركات المقاولات، وأحدث نشاطاً تمثل في دخول عدد كبير من الشركات الجديدة للاستفادة من ربحية المشاريع والإقبال الواضح في ظل انخفاض كلفة الإنشاءات، ولا سيما منذ منتصف العام الماضي، وسعي أصحاب المشاريع العقارية لاستثمار الوقت المثالي للبناء، وفق مدير المشاريع في شركة «إنجاز» أحمد حمدي.

من جهته، أكد محمد سلطان، مدير شركة مقاولات في أبوظبي، إلى دخول عدد كبير من شركات المقاولات الجديدة إلى سوق العمل في أبوظبي خلال 2022 مقابل التنوع في الحركة الإنشائية القائمة في العديد من القطاعات، في مقدمتها المشاريع السكنية ضمن مناطق التطوير الجديدة، إلى جانب إنشاءات القطاع التجاري.

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