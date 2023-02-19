«جوتيك» يستشرف في دبي فرص قطاع الطاقة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي 13 مارس المقبل فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2023» الذي تنظمه شركة «دراجون أويل». ويشكل المعرض منصة لصناع القرار والشركات والمهنيين المعنيين بقطاعات النفط والغاز والطاقة لتبادل المعارف والخبرات واستكشاف الفرص الجديدة والواعدة في القطاع، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات السائدة في مجالات الاستكشاف والإنتاج في مجال صناعات النفط والغاز.

وقال معالي سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة رئيس مجلس إدارة «دراجون أويل»، إن الإمارات تعمل وفق استراتيجية تقوم على تعزيز مكانتها على الصعد كافة وليس فقط في صناعة النفط والغاز ويأتي تنظيم «جوتيك» ليرسخ مكانة دبي وجهة مفضلة للفعاليات والمنتديات إقليمياً وعالمياً في قطاع النفط والغاز. وأكد أن «جوتيك» منصة عالمية لمناقشة أحدث تقنيات التكنولوجيا والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز مع التركيز على نشر المعرفة والابتكار باستخدام أفضل الممارسات التشغيلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز