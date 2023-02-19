«ترف» تبيع وحدات «لوتشه» في نخلة جميرا بالكامل خلال ساعات

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت «ترف»، الشركة المختصة بالتطوير العقاري والتابعة لمجموعة ياس القابضة، عن تحقيق مشروعها العقاري الأول «لوتشه» إنجازاً مشهوداً في قطاع العقارات بدولة الإمارات؛ حيث تم بيع كافة الوحدات السكنية بعد ساعات قليلة من إطلاق المشروع.

ويقع لوتشه في نخلة جميرا، الوجهة الأكثر شهرة في دبي، ويوفر إطلالة بانورامية خلابة لجميع وحداته السكنية المحدودة، والمستوحاة من تموجات البحر المتلألئ وخطوط الرمال. كما أنه يضم وحدات سكنية تتراوح بين غرفتين إلى أربع غرف نوم، فضلاً عن شقق الدوبلكس والبنتهاوس، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المرافق العصرية الأنيقة.

ويبرز نجاح إطلاق مشروع لوتشه مدى أهمية الشراكات القوية التي تتمتع بها الشركة مع مختلف الجهات الرئيسية في السوق العقاري، واهتمام المشترين بالعقارات الحصرية والمميزة ذات المعايير العالية داخل دولة الإمارات.

وقالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة ياس القابضة: «يسعدنا أن نشهد نجاح إطلاق أول مشاريعنا العقارية، وهو ما يدفعنا لمواصلة جهودنا في تطوير مفاهيم الفخامة والتميز بما ينسجم مع استراتيجيتنا الطموحة. يعد لوتشه المثال الأبرز للتأكيد على التزامنا بتطوير مشاريع سكنية توفر معايير جديدة للقطاع العقاري تتميز بتصاميمها وقيمتها وتثري حياة سكانها».

وقال أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لترف: «إن نتائج إطلاق لوتشه تعزز ثقتنا في تقديم عقارات توفر تجارب سكنية ومعيشية لا تضاهى في أبرز الوجهات في دبي. ويسعدنا أن نقدم إضافة جديدة للعقارات توفر مجتمعات متكاملة ترتقي بأنماط الحياة وتوائم تطلعات السكان والمستثمرين في دبي».

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