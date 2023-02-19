«إكسبو الشارقة» يبحث مع «اتصالات للخدمات» الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات

المصدر: الشارقة – البيان

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بحث مركز إكسبو الشارقة مع شركة اتصالات للخدمات القابضة، سبل تعزيز التعاون للارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن تبادل الآراء والخبرات وتنمية العمل المشترك لتعزيز جهود المركز على صعيد تحقيق الاستثمار الأمثل لحلول وممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الرقمية لتقديم أفضل الخدمات للعارضين والزوار.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في مركز إكسبو الشارقة، بين سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومعمر الرخيمي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات للخدمات القابضة، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية العمل على تعزيز دور صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم قطاع المعارض، إلى جانب استعراض أجندة الفعاليات والمعارض التي يعتزم إكسبو الشارقة تنظيمها خلال الفترة القادمة.

حرص

ورحب سيف محمد المدفع بالوفد الزائر، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات بهدف تطوير صناعة المعارض في إمارة الشارقة وتعزيز تنافسيتها والنهوض المستمر بها لتحافظ على مكانتها كواحدة من أهم المدن التي تقود هذه الصناعة في المنطقة، مؤكداً حرص إكسبو الشارقة على تطوير بنيته التحتية التكنولوجية من خلال تبني أنظمة عالية الكفاءة والجودة بهدف تعزيز قدرته على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية.

خدمات

وأشاد بجهود شركة اتصالات للخدمات القابضة وما تقدمه من خدمات مبتكرة في مجال إدارة المرافق وحلول الاتصالات الرقمية، مشيراً إلى أن الاجتماع شكل منصة مهمة لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين بما يخدم جهود المركز الرامية إلى مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات، من خلال اعتماد أحدث الابتكارات وأفضل الحلول الذكية والخدمات الرقمية المتطورة التي تساعد على تلبية تطلعات موظفي المركز والعارضين على حد سواء.

وفي ختام الاجتماع قدم سيف محمد المدفع درعاً تذكارية للوفد الزائر والذي أعرب عن شكره على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالممارسات التنظيمية والتقنية الرائدة لمركز إكسبو الشارقة التي تمكنه من تنظيم عدد كبير من المعارض المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة والتي من أبرزها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ومعرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب».

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