وفد من أبوظبي يزور إسرائيل لاستكشاف آفاق التعاون التجاري وفرص الابتكار

المصدر: وام

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قام وفد ضم ممثلين عن 10 كيانات أعمال من أبوظبي بزيارة إسرائيل خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري لمناقشة آفاق التعاون التجاري وفرص الابتكار .

ضم الوفد الذي نظم بقيادة مكتب أبوظبي للاستثمار ممثلين عن سوق أبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للمقيمين، وHub71، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، ومدينة مصدر، ومجموعة كيزاد، ودائرة الصحة في أبوظبي.

وبدأت الزيارة بحفل استقبال نظمه مكتب أبوظبي للاستثمار في إسرائيل، وحضره عدد من كبار المديرين والمسؤولين التنفيذيين لأكثر من 50 شركة إسرائيلية.

وخلال الزيارة، شارك الوفد في قمة "آور كراود" للمستثمر العالمي 2023، حيث عرض جناح إمارة أبوظبي فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في الإمارة .

وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار إن هذه الزيارة تأتي في إطار التقدم الجماعي الذي تم إحرازه منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي، حيث تؤمن أبوظبي بقوة الشراكة لدفع مسيرة الابتكار ودعم فرص الاستثمار المستدامة، ويتطلع مكتب أبوظبي للاستثمار إلى مواصلة المحادثات التي بدأت خلال هذه الزيارة والعمل مع الشركات الإسرائيلية المبتكرة لاستكشاف فرص النمو الواعدة في أبوظبي".

وتم خلال هذه الزيارة توقيع شراكة إستراتيجية بين "إنتجريتد داتا إنتليجنس" التابعة لشركة "آور كراود" وHub71، المنظومة العالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي، بهدف إطلاق منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمبادرة "برزة التكنولوجيا". وستعمل هذه الشراكة على توفير منصة رقمية للتكنولوجيا المالية لسوق الاستثمار الخاص بمنصة "برزة التكنولوجيا".

وتأتي الاتفاقية في أعقاب توسعة أعمال شركة "إنتجريتد داتا إنتليجنس" في أبوظبي في نوفمبر 2022، كجزء من استثمار شركة "آور كراود" البالغ قيمته 60 مليون دولار أمريكي في عملياتها في إمارة أبوظبي بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وقال جون ميدفيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آور كراود": " تعد هذه الاتفاقية مع Hub71 خطوة أخرى بارزة تعكس التزام شركة آور كراود الطويل والاستراتيجي بتوسعة أعمالنا وتطويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. فخورون جدًا بتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي بعد وقت قصير من إطلاق أعمال شركة "إنتجريتد داتا إنتليجنس" في أبوظبي، ما يعكس صواب قرارنا بتأسيس أعمالنا في العاصمة أبوظبي، وسعدنا بالإعلان عن هذه الشراكة خلال الذكرى السنوية العاشرة لقمة آور كراود للمستثمر العالمي ".

من جانبه، قال أحمد علوان، نائب الرئيس التنفيذي لدى Hub71: " بصفتنا من الجهات الرائدة في استقطاب أبرز شركات التكنولوجيا الناشئة في الشرق الأوسط، فقد قمنا بحشد مصادر استثمارية مختلفة لدعم جهود تمويل الشركات الجديدة. من خلال الشراكة مع "إنتجريتد داتا إنتليجنس" التابعة لشركة آور كراود، فإننا نوظف منصة استثمار رقمية متطورة لتمكين الشركات العائلية والمستثمرين الملاك من تحديد الأعمال الرائدة والمبتكرة من مجتمع الأعمال المميز لدينا والذي يضم أكثر من 200 شركة ناشئة لتحقيق أفضل قيمة من خلال منصة "برزة التكنولوجيا" الخاصة بنا".

وقال الدكتور حسنات ديوان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتجريتد داتا إنتليجنس : " يشرفنا اختيارنا من قبل Hub71 لتقديم هذه المنصة الاستراتيجية، إذ نعتزم البناء على القدرات التقنية الهامة التي تم تطويرها لمنصة آور كراود، لتزويد Hub71 بمنصة رقمية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تطوير منظومة الاستثمار الخاصة بالشركات الناشئة في أبوظبي وتمكين المستثمرين الذين يشكلون جزءًا من المجتمع الخاص ببرزة التكنولوجيا من الوصول بسهولة إلى الشركات الناشئة".

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: “ستساهم زيارة الوفد في تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في أعقاب توقيع اتفاق السلام الابراهيمي بين البلدين. لقد حرص سوق أبوظبي المالي خلال السنوات الأخيرة على تعزيز جهوده للاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي بهدف تأسيس بيئة أعمال مزدهرة وحيوية تمتاز بأطر تشريعية وتنظيمية قوية لاستقطاب رواد الأعمال والمبتكرين” .

وأضاف " باعتباره من المراكز المالية الدولية، يشجع سوق أبوظبي المالي الشركات الطموحة والشركات الناشئة على تعزيزحضورها في أبوظبي، والاستفادة من الملكية الكاملة لأعمالهم في بيئة خالية من الضرائب، والحصول على الموافقات التنظيمية الأساسية، ودعم رأس المال المناسب، بالإضافة إلى الوصول إلى أفضل الكفاءات والمواهب التي تمكنهم من تحقيقطموحاتهم بالازدهار والنمو".

وعقد الوفد خلال هذه الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين الإسرائيليين لاستكشاف فرص التعاونوالاستثمار المحتملة. كما قدم الوفد نظرة شاملة حول منظومة الشركات الناشئة المزدهرة في إمارة أبوظبي، والجهود المبذولة لدعم نمو وتطوير أعمال الشركات المبتكرة.

وبعد توقيع الاتفاق الإبراهيمي في سبتمبر 2020، افتتح مكتب أبوظبي للاستثمار مكتبًا تمثيلياً له في تل أبيب عام2021 لدعم الشركات الإسرائيلية المبتكرة التي ترغب بتأسيس وتطوير أعمالها في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبالإضافة إلى شراكته مع "آور كراود"، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار مؤخرًا عن انضمام مجموعة لكويديتي "Liquidity Group" الإسرائيلية إلى برنامج الابتكار الخاص به لتأسيس مركز البحث والتطوير للتكنولوجيا المالية في أبوظبي.

وتعتبر مجموعةLiquidity Group من الشركات التقنية الرائدة والتي أصبحت تعد جهة الإقراض الأسرع نموًا في سوق تمويل شركات السوق المتوسطة من خلال أتمتة دورة إقراض الديون بالكامل.

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