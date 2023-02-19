دبي تستضيف الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض "جوتيك 2023"

المصدر: وام

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يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 حتى 15 مارس المقبل فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط "جوتيك 2023" و تنظمه شركة "دراجون أويل"- منصة التنقيب والانتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي- "تحت شعار "التحول المستدام للطاقة (تكنولوجيا.. ابتكار.. تمويل) .

ويشكل معرض "جوتيك 2023" منصة مثالية لصُناع القرار والشركات والمهنيين المعنيين بقطاعات النفط والغاز والطاقة لتبادل المعارف والخبرات واستكشاف الفرص الجديدة والواعدة في قطاع الطاقة إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات السائدة في مجالات الاستكشاف والإنتاج في مجال صناعات النفط والغاز.

ومن المتوقع أن يكون المعرض خلال دورته هذا العام أكبر وأوسع نطاقاً مما سبق بمشاركة محلية ودولية واسعة لا سيما في ظل وجود المزيد من المنظمات الحكومية والشركات والمؤسسات المحترفة في مجال النفط والغاز.

و قال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة رئيس مجلس إدارة شركة "دراجون أويل" إن دولة الإمارات العربية المتحدة وانسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تعمل وفق استراتيجية تقوم على تعزيز مكانتها على الصُّعد كافة وليس فقط في صناعة النفط والغاز ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض "جوتيك" في دبي ليرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للفعاليات والمنتديات إقليمياً وعالمياً في قطاع النفط والغاز.

وأعتبر أن "جوتيك" منصة عالمية لمناقشة أحدث تقنيات التكنولوجيا والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز مع التركيز على نشر المعرفة والابتكار باستخدام أفضل الممارسات التشغيلية.

من جهته أكد المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل أن "جوتيك " سيشهد على مدار ثلاثة أيام نقاشات فنية يشارك فيها متحدثون من جميع أنحاء العالم بهدف التواصل بشأن حالة الصناعة اليوم وتبادل وجهات النظر الخاصة بتحديات أسواق النفط والغاز الحالية وطرق معالجتها ووضع مسار الصناعة للمستقبل القريب.

وأشار إلى أن الدورة الرابعة للمعرض ستقدم هذا العام مفهوم مركز التميز إلى جانب الجلسات الفنية المختلفة حيث سيتم التركيز على الموضوعات المتميزة عبر المناقشات التفاعلية لتشجيع نشر أفضل الممارسات والابتكارات.

ويوفر المؤتمر فرصة للتعلم والتعاون عبر تنظيمه لعدد من ورش العمل والمنتديات والدورات التدريبية بينما سيشمل المعرض أحدث التقنيات في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم إذ يتضمن جلسات عامة رئيسية وأكثر من 50 جلسة تقنية تبادل المعلومات وأفضل المعارف حيث سيتم مناقشة 300 ورقة فنية تفاعلية عالية الجودة في مختلف الموضوعات ذات الصلة عبر جلسات نقاشية حيث يعبر قادة الصناعة عن آرائهم حول مستقبل صناعة النفط والغاز إلى جانب مشاركة العديد من قادة الصناعة للحديث عن آفاقهم المستقبلية حول مستقبل الصناعة من خلال استعراض العديد من المنشورات والأوراق حول البحوث والتطوير.

كما سيتم تقديم أكثر من 100 عرض تقديمي عن نشر أفضل الممارسات ودور الابتكار وإدارة تحديات المستقبل فيما سيضم المعرض التابع للمؤتمر أكثر من 50 عارضا يقدمون مجموعة واسعة من التقنيات الحالية والمستقبلية مع عروض توضيحية وشاشات تفاعلية تقدم للزوار تجربة جذابة لاكتشاف أحدث التقنيات.

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