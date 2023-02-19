وزير الزراعة الليتواني يقود وفد بلاده للمشاركة في معرض جلفود بدبي

المصدر: البيان

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يقود كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا، وفد بلاده للمشاركة في فعاليات الدورة 28 من معرض جلفود 2023، التي تنطلق غدا الاثنين .

وقال في تصريح صحافي ان عشرات الشركات الليتوانية سوف تعرض في جلفود 2023 منتجاتها الرائدة في مجال الصناعات الغذائية بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 20 -24 من فبراير الجاري،

ويضم الوفد الليتواني المرافق للوزير المشارك في هذه الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، كلا من الدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات، لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا؛ وديفيداس كليوتشينسكاس، نائب مدير الخدمات الحكومية للأغذية والطب البيطري في جمهورية ليتوانيا؛ وشروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا بدولة الامارات.

وذكر معالي كوستوتيس نافيكاس أن زيارته تهدف إلى تمتين العلاقات الثنائية ما بين الامارات وليتوانيا من خلال تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات التي تساهم في تعزيز التقنيات المبتكرة، لاسيما في مجال تجارة المنتجات الزراعية والاستيراد والتصدير، فضلًا عن المبادرات الساعية إلى تعزيز التعاون ما بين الجامعات الزراعية والمراكز البحثية في كل من ليتوانيا والإمارات العربية المتحدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

واوضح أنه سوف يلتقي مع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ، ومحمد علي بن راشد لوتاه، المدير العام لغرف التجارة بدبي، بالإضافة إلى مسؤولين في بلدية دبي، ومزرعة Bustanica Vertical Farm في دبي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وأضاف: "إنّ معرض "جلفود 2023 الذي سيقام في الفترة ما بين 20 و24 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، سيسلط الضوء على مدى تطور قطاع المأكولات والمشروبات في ليتوانيا وقصص النجاح التي تم تحقيقها في هذا القطاع، بالإضافة إلى المواقف المستقبلية ووضع الصناعات الغذائية الزراعية في العالم اليوم. كما سيكون هنالك برنامجًا افتتاحيًا للوفد الليتواني في مؤتمر Inspire".

وتابع : "نظرًا إلى ارتفاع الطلب في السوق، ستستعرض العديد من الشركات الليتوانية منتجاتها مثل Sun365، وهو عبارة آيس كريم صحي مصنوع من الفواكه الطازجة، و Amber Pasta UAB، أحدث الشركات المنتجة للمعكرونة في ليتوانيا، ومجموعة AUGA التي تعد أكبر منتج للأغذية العضوية تحت شعار "من الحقل إلى الرف"، وشركة Baltmilk، المصنعة لبروتينات الحليب المصممة خصيصا في شمال أوروبا.

واضاف " ان كلا من شركة Cerera foods، ذات الخبرة العميقة في مجال صناعة حبوب الإفطار، وشركة Daumantai LT، إحدى أضخم شركات إنتاج التوابل وأحدثها في منطقة البلطيق، وشركة إكو التي تعد أكبر منتج لبذور اللفت العضوية وزيت الكانولا وكعكة بذور اللفت في ليتوانيا؛ سوف تعرض منتجاتها في جلفود .

كما سيتم عرض منتجات كلا من شركة Golski LT المختصة بإنتاج الحلويات الصحية وشركة Grainmore إحدى أكبر منتجي الشوفان والجرانولا الحديثة في شمال أوروبا، ومجموعة Groward الزراعية التي تحتل الصدارة في مجال إنتاج البيض في دول البلطيق وتعد الأسرع نموا في ليتوانيا، وغيرها الكثير من الشركات الرائدة التي ستشارك في فعالية " Gulfood 2023".وسيتم الإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفعالية.

ومن جانبٍ آخر، سيشارك لاوريناس مشكينيز من مجموعة AGUA في هذه الفعالية لمناقشة آثار الإنتاج الغذائي المستدام، واتباع المنهجيات المتجددة، والسلاسل الأقصر في مجال الصناعات الغذائية. وسيستعرض كذلك أهمية وضع ضوابط صارمة لعملية إصدار الشهادات الغذائية وتصنيفها. وسيتطرق للحديث عن الإنتاج الغذائي الواعي، وسلاسل الاستهلاك، وتوقعات الطلب، إلى جانب أهمية تثقيف المستهلكين وبناء الثقة والشفافية وهي من أهم العوامل التي تساهم في تنمية هذا القطاع.

وتعد هذه الدورة الأكبر من نوعها. وتم تأكيد مشاركة ما يزيد على 5 آلاف جهة عارضة، منها 1500 جهة تشارك للمرة الأولى في الفعالية.

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