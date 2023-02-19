1.02 مليار درهم التصرفات العقارية بعجمان في يناير

المصدر: (عجمان – البيان)

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أكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري شهد نشاطاً ملحوظاً خلال شهر يناير من العام الجاري، حيث سجلت الدائرة 961 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار درهم، وسُجِلت أعلى قيمة مبايعة في منطقة الحليو 2 بقيمة 35 مليون درهم.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن الأداء الإيجابي للسوق العقاري والأرقام المسجلة منذ مطلع العام الجاري تعكس ثقة المستثمرين وتؤكد مدى جاذبية وتنافسية القطاع العقاري في عجمان الذي يواصل بثبات تحقيق معدلات نمو تصاعدية وهو ما جعله هدفاً لرواد الأعمال ووجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين لاسيما في ظل العديد من التسهيلات والمحفزات وعوامل الجذب المتاحة في الإمارة.

وأوضح المهيري أن الدائرة سجلت خلال شهر يناير الماضي 199 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 270 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 48.4 مليون درهم في منطقة الصناعية 2، وجاء حي الزاهية على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من الياسمين والباهية على التوالي، كما تصدر مشروع عجمان ون قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي مدينة الإمارات وأبراج الهورايزون.

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