8800 تاجر مرخص عبر الإنترنت في الإمارات

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوز عدد رخص التجارة عبر الإنترنت في الإمارات، 8800 تاجر ومنصة، يعملون وفق مؤشرات حديثة مدرجة في السجل الاقتصادي الوطني ضمن 13 نشاطاً وسلعاً متنوعة للمستهلكين بمختلف أسواق الدولة.

وأفادت المؤشرات بأن الحصة الأكبر من تراخيص تجار «الأونلاين» تتركز في التجارة المتنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها فيسبوك، حيث بلغ عدد المرخص لهم 4981 تاجراً تلاه المرخصين للتجارة بشكل عام عبر المواقع الإلكترونية بعدد 2368 مرخصاً.

وتنوعت التراخيص ارتباطاً بنوعية السلع، حيث بلغ عدد المرخص لهم في المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات الإلكترونية 876، تلتها أنشطة المتاجرة إلكترونياً في الملابس 199 مرخصاً، ثم بيع الأجهزة المنزلية والشخصية بعدد 141 مرخصاً.

أنشطة

ووصل عدد تجار «الأونلاين» في السلع الغذائية 71 تاجراً مرخصاً، وفي بيع المعدات والأجهزة إلكترونياً 69 وفي بيع الذهب والمجوهرات 37 والمطبوعات 25 تاجراً.

بينما سجل عدد تجار «الأونلاين» في المركبات ووسائل النقل 19 مرخصاً إلى جانب المتاجرة ببيع تذاكر المنافسات الرياضية 15 مرخصاً ثم المتاجرة الإلكترونية في أنشطة السفر 14 مرخصاً، من جانب آخر بلغ عدد الشركات العاملة في تطوير المتاجرة الإلكترونية 19 مرخصاً.

التوزيع الجغرافي

وأوضحت البيانات ارتباط التوزيع الجغرافي للمرخصين داخل الدولة بنوعية الخدمات والسلع المرخصة، حيث تركزت الحصة الأكبر بشكل عام بواقع 83 % من تراخيص تجار «الأونلاين» بالدولة في إمارة أبوظبي، بإجمالي بلغ 7373 ترخيصاً، حيث استقطبت 2368 تاجراً مرخصاً للتجارة المتنوعة عبر المواقع، و4943 مرخصاً لتجار وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجلت أسواق الدولة الأخرى تركزاً أكبر للمتاجرين في السلع والخدمات المتخصصة، فضمت إمارة رأس الخيمة 904 الحصة الأكبر منها لتجار «الأونلاين» في المنتجات والخدمات الإلكترونية ثم إمارة دبي 282 تاجراً ومنصة مرخصة.

حيث تصدرت في قطاعات بيع المطبوعات والمعدات والأجهزة المنزلية والمجوهرات والأغذية والمجوهرات وخدمات السفر والمركبات ثم جاءت من بعدها إمارة الشارقة بإجمالي 197 تاجراً مرخصاً ثم إمارة عجمان 47 مرخصاً تلتها إمارة الفجيرة 22 ومن بعدها جاءت إمارة أم القيوين 11 تاجراً مرخصاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز