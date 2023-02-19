«ملتيبلاي» تستثمر في الشركات التحويلية المدرة للدخل

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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أعلنت مجموعة «ملتيبلاي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، عن خطة نموها الاستراتيجية للعام الجاري.

وتهدف الخطة إلى الاستثمار في الشركات التحويلية المدرة للدخل، بهدف مواصلة تنويع محفظتها الاستثمارية وأصولها عبر قطاعاتها الرئيسية، ومن خلال منصتها الاستثمارية «ملتيبلاي+». وستواصل المجموعة مباشرة عملياتها التشغيلية والاستمرار في التوسّع والنمو عبر قطاعاتها الرئيسية، مع استمرارية الاستفادة من عوائد الاستثمار.

وسجّلت «ملتيبلاي»، خلال عام 2022، متوسط نمو مرجح بنسبة 38.6% عبر قطاعاتها التشغيلية الرئيسية، وهي:

التنقل، والطاقة وخدمات المرافق، واللياقة الصحية والجمال، والإعلام والاتصال. وتحقق كافة استثماراتها الأساسية الحالية تدفقات نقدية مجزية، كما تدرّ دخلاً متكرراً ومستداماً، بما ينسجم مع خططها الرامية إلى مواصلة النمو، عبر أنشطتها الحالية، والتوسّع داخل قطاعات وأسواق جديدة.

فضلاً عن ذلك، أحرزت «ملتيبلاي» تقدماً كبيراً في اتخاذ الخطوات ودراسات الجدوى اللازمة، ضمن عدد من صفقات الاستحواذ القادمة، وهي في طور الاستعداد حالياً لتجهيز قطاعين رئيسيين لتنفيذ طرح عام أولي، كما تبحث كافة السبل والخيارات المتاحة للاستثمار في مجالات جديدة، وتحديداً الأزياء. وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة للمجموعة: «كان 2022 العام الأول لمجموعة ملتيبلاي كشركة مساهمة عامة، سجلت فيه نتائج مالية قوية، مدفوعة بالمجمل بسلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية الناجحة.».

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