الإمارات تقود نمو الإنشاءات عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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قادت الإمارات نمو سوق الإنشاءات على مستوى العالم في السنوات الخمس الأخيرة بعد أن حققت النمو الأكبر عالمياً في هذا السوق، وفق الشركة الأيرلندية «ريسيرش أند ماركتس» للدراسات والأبحاث.

وأوضحت دراسة أعدتها «ريسيرش أند ماركتس»، أن الإمارات نالت ريادة نمو قطاع الإنشاءات عالمياً السنوات الماضية نتيجة رصدها مليارات الدولارات لمشروعات إنشائية عملاقة لتعزيز بنيتها التحتية إلى جانب منتجعات ومنشآت سياحية بالغة الفخامة، وغيرها من المشروعات الإنشائية.

ورجحت الدراسة نمو قطاع الإنشاءات في الإمارات 6.9 % العام الجاري لتبلغ قيمته بنهاية العام 265.969 مليار درهم. وأوضحت أنه على الرغم من وجود بعض التحديات فإن آفاق نمو سوق الإنشاءات في الدولة على المديين المتوسط والبعيد تبدو بمنأى عن أي تأثير سلبي وأنه يتوقع استمرار زخم النمو في قطاع الإنشاءات بالإمارات السنوات المقبلة، فسيسجل القطاع معدل نمو سنوي مركباً 5.7 % السنوات الخمس المقبلة.

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