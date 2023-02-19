8800 رخصة للتجارة عبر الإنترنت بالإمارات في 13 قطاعاً

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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ارتفع عدد رخص التجارة عبر الإنترنت في الإمارات إلى 8800 تاجر ومنصة مدرجة في السجل الاقتصادي الوطني ضمن 13 قطاعاً لتجارة السلع في أسواق الدولة.

وبحسب المؤشرات تتركز الحصة الأكبر من تراخيص تجار «الأونلاين» في الأنشطة والتجارة المتنوعة عبر وسائل التواصل وفي مقدمتها «فيسبوك»، وبلغ عدد المرخص لهم 4981 تاجراً ثم المرخصين للتجارة بشكل عام عبر المواقع الإلكترونية بإجمالي 2368 رخصة.

وبلغ عدد الرخص في تجارة المنتجات والخدمات إلكترونياً 876 تلتها أنشطة التجارة في الملابس 199 رخصة ثم بيع الأجهزة المنزلية والشخصية بإجمالي 141 مرخصاً.

واستحوذت أبوظبي على 83 % من تراخيص تجار «الأونلاين» بالدولة في أبوظبي بإجمالي 7373 ترخيصاً مقابل حصة 904 رخص في رأس الخيمة و282 رخصة في دبي و197 في الشارقة و47 في عجمان و22 في الفجيرة و11 في أم القيوين.

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