دبي تحتضن النسخة 28 لـ«جلفود» غداً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي غداً فعاليات الدورة 28 من معرض جلفود، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، التي ترسم مستقبل القطاع عالمياً، بمشاركة قادة القطاع والشركات المصنعة للمأكولات والمشروبات، وتستمر لغاية 24 فبراير 2023. وتعد هذه الدورة الأكبر من نوعها. وتم تأكيد مشاركة ما يزيد على 5 آلاف جهة عارضة، منها 1500 جهة تشارك للمرة الأولى في الفعالية. ويُعزى جزء من التوسع القياسي في حجم المعرض إلى إطلاق منصة جلفود بلس، القاعة الجديدة المصممة خصيصاً للفعالية، التي تتيح للمشاركين في المعرض لأول مرة استعراض منتجاتهم على امتداد مساحة إضافية تصل إلى 10 آلاف متر مربع.

ويوفر الحدث منصة عالمية متفردة للاستفادة من فرص الأعمال من خلال احتضان 125 جناحاً وطنياً، ويشارك العديد منها في الفعالية للمرة الأولى، مثل أرمينيا وكمبوديا والعراق، مع الترحيب بالعديد من الأجنحة السابقة، مثل جنوب أفريقيا وأستراليا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز