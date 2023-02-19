انتشار المساحات الخضراء في دبي يعزز جاذبية العقار

المصدر: دبي - سيد صالح

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رصدت منصة «رياليست»، للدراسات والاستشارات العقارية، ومقرها دبي، المناطق الأكثر كثافة وتركزاً للمسطحات الخضراء في الإمارة. إذ قامت المنصة بإجراء بحث، رصد أكثر 20 منطقة سكنية من حيث كثافة المساحات الخضراء على مستوى إمارة دبي. وأظهرت نتائج البحث أن منطقتي «المرابع العربية» و«جميرا غولف ستيت - الجزء 2»، جاءتا في صدارة هذه المناطق الـ20، ذلك أن ٤١% من المساحة الإجمالية لكل منهما مخصصة للمسطحات الخضراء.

مسطحات خضراء

فيما اقتسمت منطقتا «وادي الصفا 3 - الجزء 2» و«الحبية الأولى - الجزء 3»، المركز الثالث، حيث بلغت المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء في كل منهما 31%، بينما انفردت منطقة «الكفاف 25» بالمركز الثالث، وبلغت المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء ضمن مساحتها الكلية 25 %.

وكان المركز الرابع من نصيب منطقة «الحبية الرابعة - الجزء 1» بمساحة 23% من مساحتها الكلية مخصصة للمسطحات الخضراء، فيما جاءت «زعبيل الثانية - الجزء 1» في المركز الخامس بمساحة 16 %.

وأوضحت المنصة، التي تستند إلى تحليلات الذكاء الاصطناعي للبيانات في أبحاثها ودراساتها أن المسطحات الخضراء ضمن المشروعات العقارية، تعد من الأهمية الشديدة بمكان في دبي، في إطار حرص حكومتها على ترسيخ مكانة الإمارة، وسمعتها، مدينة مستدامة وصديقة للبيئة. وأوضحت «رياليست» في بحثها أن حكومة دبي، أدركت هذه الأهمية منذ فترة طويلة. لذا، استثمرت في إنشاء العديد من المتنزهات والمسطحات الخضراء في أرجاء الإمارة كافة، منها: «حديقة دبي المعجزة» و«دبي غاردن غلو».

وأظهرت نتائج البحث أن المشترين والمستثمرين أكثر انجذاباً للمناطق العقارية، التي تضم مسطحات خضراء وفيرة، وهو ما يتبين من واقع ارتفاع أسعار القدم المربع من الوحدات العقارية في المناطق التي تتصدر القائمة، فعلى سبيل المثال: «يبلغ متوسط كلفة العقار الواحد في منطقة «المرابع العربية»، التي تقتسم صدارة القائمة مع «جميرا غولف ستيت - الجزء 2»، حوالي 3.800.000 درهم، فيما يبلغ متوسط سعر القدم المربع الواحد في المنطقة 1046 درهماً».

وأوضح البحث أن ثمة العديد من المناطق الــ20 المدرجة على القائمة تتمتع بمتوسطات كلفة مناسبة للعقارات، ومنها على سبيل المثال «شوبا هارتلاند»، التي يبلغ متوسط كلفة العقار الواحد بها 1.750.000 درهم، «الحبية الأولى - الجزء 3» بمتوسط كلفة للعقار 1.199.888 درهماً، و«جميرا فيليج سيركل»، التي يبلغ متوسط كلفة العقار الواحد بها 800.000 درهم.

وأشارت «رياليست» في ختام بحثها إلى أن المناطق الـ20 على القائمة تتمتع بآفاق استثمارية هائلة، مؤكدة أن احتواءها على مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء، يعد واحداً من الأسباب الرئيسة للإقبال الكبير عليها.

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