«طاقة» تتملك %5 في «أدنوك للغاز»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أنها تمتلك الآن حصة 5% من إجمالي رأس المال المصدر في شركة «أدنوك للغاز».

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها حصلت على هذه الحصة من «أدنوك» تقديراً للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين اللتين تتعاونان بشكل وثيق لتسريع الجهود الرامية لتحقيق التحول في قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك ضمن مجالات مثل الطاقة المتجددة، وتسخير حلول الطاقة الأخرى منخفضة الكربون. وكثمرة لجهودهما المشتركة سيجري توفير كميات إضافية من الغاز لاستخدامها في عمليات التصنيع داخل دولة الإمارات ولأغراض التصدير.

يأتي ذلك، فيما أعلنت «أدنوك»، رسمياً عزمهما طرح حصة أقلية تبلغ 4% من أسهم «أدنوك للغاز»، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح اعتباراً من 23 الجاري ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة والاعتبارات الأخرى.

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