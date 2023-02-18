«أدنوك للتوزيع» تعدل سياسة التوزيع

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وافق مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع - أدنوك للتوزيع - خلال اجتماعه، أمس، على تعديل سياسة توزيع الأرباح لعام 2023، لتبلغ على الأقل 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) أو 20.57 فلساً لكل سهم، مقارنة بنسبة 75% على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة الحالية.

ووفقاً لإفصاح سوق أبوظبي للأوراق المالية، أبقى مجلس الإدارة على سياسة توزيع الأرباح للسنوات اللاحقة دون تغيير بتوزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم عرض هذا المقترح على مساهمي الشركة للموافقة عليه في الجمعية العمومية السنوية المقبلة المزمع عقدها في شهر مارس 2023.

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